教育、文化館所首長會議 聚焦AI時代博物館創新

中央社／ 台北2日電

教育部和文化部部屬館所首長今天齊聚屏東，探討AI（人工智慧）時代下，如何推動博物館的創新管理。教育部次長劉國偉呼籲，透過AI技術的創新和活潑，拉近與年輕世代距離。

「114年度教育部暨文化部部屬機構首長會議」今天在國立海洋生物博物館舉行，今年主題定為「AI時代下的博物館創新管理」及「ESG驅動下的博物館與企業共創模式」，邀請多名學者專家分享最新趨勢。

劉國偉致詞時提到，許多國家談ESG（環境、社會、公司治理）或SDGs（永續發展目標）時，往往是以當地的博物館作為核心；因為博物館不只是知識的殿堂，更是與土地、環境緊密結合的文化據點，與社會環境共同成長。

劉國偉也提到，AI是一個很好的輔助工具，能讓博物館的展示更生動，吸引更多年輕世代；期待透過AI，讓博物館的內容更加活潑、創新，進而拉近年輕人與文化教育的距離。

教育部與文化部近年合作，透過「寒暑假聯合行銷活動」、「518國際博物館日」，將教育及文化機構打造成全民終身學習的場所。

今年兩部會將共同參與在杜拜舉辦的「國際博物館大會」，期盼提升台灣館所的能見度，並與國際團隊交流，激盪營運的新思維。

博物館 教育部 劉國偉

