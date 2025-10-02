教育、文化館所首長會議 聚焦AI時代博物館創新
教育部和文化部部屬館所首長今天齊聚屏東，探討AI（人工智慧）時代下，如何推動博物館的創新管理。教育部次長劉國偉呼籲，透過AI技術的創新和活潑，拉近與年輕世代距離。
「114年度教育部暨文化部部屬機構首長會議」今天在國立海洋生物博物館舉行，今年主題定為「AI時代下的博物館創新管理」及「ESG驅動下的博物館與企業共創模式」，邀請多名學者專家分享最新趨勢。
劉國偉致詞時提到，許多國家談ESG（環境、社會、公司治理）或SDGs（永續發展目標）時，往往是以當地的博物館作為核心；因為博物館不只是知識的殿堂，更是與土地、環境緊密結合的文化據點，與社會環境共同成長。
劉國偉也提到，AI是一個很好的輔助工具，能讓博物館的展示更生動，吸引更多年輕世代；期待透過AI，讓博物館的內容更加活潑、創新，進而拉近年輕人與文化教育的距離。
教育部與文化部近年合作，透過「寒暑假聯合行銷活動」、「518國際博物館日」，將教育及文化機構打造成全民終身學習的場所。
今年兩部會將共同參與在杜拜舉辦的「國際博物館大會」，期盼提升台灣館所的能見度，並與國際團隊交流，激盪營運的新思維。
【文教熱話題】
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言