台灣學子參與國際發明展 2年摘284面金牌

台灣學子參與國際發明展，在2024、2025年一共摘下284面金牌，教育部長鄭英耀今天接見得主，肯定學子從生活中觀察、發現問題、找到解方，「只要願意嘗試，創意就能成真。」

鄭英耀在國家圖書館接見得主，肯定學子用創意改造生活，用實作成就夢想，並引述台積電創辦人張忠謀的話，「創意可以有很多個，但是能夠將創意成功實踐才是創新」，鼓勵學生多嘗試動手做。

陽明交通大學團隊在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情中，以傳統中草藥製作複方「淨冠方」，有助於減緩感染和發炎，獲得2024年烏克蘭發明展金牌。團隊成員葉心表示，他們運用科學方法，研究這些中醫的古典藥方，目前已經在美國商品化並販售。

桃園市復旦高中學生廖家進等人組成的團隊，以「輕巧拖具」拿下波蘭、馬來西亞等多項發明展金牌。廖家進表示，他觀察到祖父使用的手拉推車，又重又占空間，且能拖的物品大小有限制。團隊運用門鉸鏈、輪子、伸縮衣架、彈力繩等市面上可買到的工具和零件，組裝出收納、攜帶都相當方便的拖具，讓搬運物品更省力。

中華創新發明學會執行長吳智堯提到，曾有一名89歲的老伯拿著可以控制高低的枕頭，想要參加發明展，後來得知年輕時曾擔任導遊，一輩子最大的願望就是把創作理念實踐出來，後來果然在日本拿下金牌。

吳智堯以此鼓勵年輕時就有機會參與發明的學子，繼續努力，「不管是大發明、小發明，只要能解決問題，就是最好的發明。」

