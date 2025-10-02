彰化某準公幼管理不善 縣府：減招2成、裁處1年

彰化縣政府教育處今天發聲明說，遭指涉集體虐童及疑性侵事件的某準公共幼兒園已遭核定114學年度下學期（民國115年2月1日到116年1月31日）減少核定招生數20%，裁處期間1年。

民主進步黨籍立法委員林月琴等上午在立法院舉行記者會表示，這間幼兒園涉集體虐童及疑性侵事件，彰縣府竟無準公幼退場機制，要求全面檢討並究責。

教育處說，這所幼兒園所去年11月29日及12月8日校安通報，彰縣府社會處去年12月9日受理兒少保護案件通報，第一時間掌握、立即啟動處理疑不當管教事件，並持續追蹤處理進度。

教育處表示，教保服務人員疑不當管教情事，彰化縣教保服務機構不適任人員認定委員會決議教保員屬情節重大不當管教，依教保員條例處新台幣23萬元罰鍰並3年內不得聘任、任用或進用為教保員；助理教保員屬情節輕微不當管教，應接受彰縣府開設的6小時幼兒輔導管教相關法令與管教措施及6小時情緒覺察與溝通課程。

至於林月琴呼籲儘速提供完整監視器畫面，教育處表示，已函請教育部就遭受違法對待的幼兒家長、法定代理人或實際照顧者，向地方機關申請調閱監視系統錄影畫面執行疑義函釋，將依函釋結果辦理。

教育處說，對任何兒少案件都秉持專業、同理與尊重原則，公開、公正嚴謹調查，一旦查證屬實，依規從重議處，依法嚴懲不貸。

