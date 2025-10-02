彰化準公幼涉不當對待風波未歇 縣府：明年減招兩成

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
民進黨立委林月琴（右二）、彰化縣議員許雅琳及靖娟基金會今與4名受害家長開記者會，要求彰化縣政府正視家長訴求。記者張曼蘋／攝影
彰化縣一家準公共幼兒園去年爆發集體虐童及疑似性侵事件，至少6名幼童不僅私密處撕裂傷，甚至轉校後問老師「你會打我嗎？」民進黨立委林月琴今與受害家長批，彰化縣政府竟沒任何退場機制，且兩次調查標準不一；彰化縣府指出，已核定涉案幼兒園明年減招兩成招生人數，裁處期間為1年。

彰化縣府教育處說，針對事件依教保相關人員違法事件調查處理辦法規定啟動調查，縣府先針對幼生私密部位受傷進行調查，經家長陳情後，重新審視監視錄影畫面，並於展開第二次調查前，逐一致電幼生家長了解，並請疑似遭受違法對待的幼生家長，出席調查會議進行訪談，後續經彰化教保服務機構不適任人員認定委員會決議陳情人所提的陳情並無足以推翻結論的新事證。

縣府也說，彰化縣認定委員會決議該園教保員屬情節重大的不當管教，助理教保員屬情節輕微的不當管教。幼兒園本身管理不善的違法情節則依教保服務機構重大違法認定處理小組決議，自114學年度下學期，2026年2月1日至2027年1月31日起減少其核定招生人數百分之二十，裁處期間為1年。

另有關監視錄影畫面未提供部分，彰化縣府於今年年8月初函請教育部國教署就遭受違法對待的幼兒家長、法定代理人或實際照顧者，向地方機關申請調閱監視系統錄影畫面的執行疑義進行函釋，目前正函釋中，將依函釋結果辦理。

