節氣飲食的秋季套餐 南市這麼做…學童共享時令美食

南市教育局為推廣飲食教育，以「享當季、食在地」的理念推動學校午餐，今在永康國小展現成果，推出豐富多彩的「台南好吉曆」及節氣飲食教具，並搭配營養美味的「秋季特餐」菜單，讓營養午餐不只是「吃得飽」，更要「吃得好、吃得懂時令」。

教育局長鄭新輝鄭新輝也到場和師生體驗在地節氣飲食的美味與魅力，他表示，希望透過節氣飲食介紹，將在地食材融入學校午餐，搭配輕鬆趣味的節氣教具，從中培養學童認識食材、珍惜食物且提升對在地農產的認同感，展現寓教於樂、淺移默化的教育成效。

飲食教育是建構健康校園的重要推手之一，南市更將食育列為第六育。鄭新輝說，「台南好吉曆」活動中的節氣飲食更是兼具食農、飲食與文化的多重教育意義，順應24節氣更迭變換的規律，採用在地食材融入校園午餐的方式，讓學童輕鬆學習飲食知能及享用時令家鄉味。

永康國小校長洪國展表示，24節氣乘載著古人的智慧，是基於氣候及生態發展出來順應天時的生活態度，藉由台南在地食材與節氣相連結，不僅編製屬於在地的節氣食曆，更能透過品嘗、操作教具等，加深學童對節氣與飲食的關聯性，量身打造「台南節氣生活指南」。

營養師王瓊嫣說，學校營養午餐透過結合在地食材與節氣，量身打造多樣且營養的節氣美食，適逢秋季時節，學校午餐也特別推出秋季美食「黃豆炊飯、柚香魚柳、滑蛋絲瓜、菱角排骨湯、桂圓紅棗茶、文旦」，完整呈現天然食材及美味，同時提升環境永續及均衡飲食的觀念，讓學童感受濃濃的秋意風情，共享季節的味道。

「台南好吉曆」內容詳列一年四季該時、該地、盛產產物及特色料理，此食曆不侷限於營養師使用開立菜單，更能搭配趣味節氣教具提供學校師生於課程中運用。菜單內容已分享於「台南市學校午餐教育資訊網」網站https://lunch.tn.edu.tw/menu。 南市教育局為推廣飲食教育，以「享當季、食在地」的理念推動學校午餐，今在永康國小展現成果。記者鄭惠仁／攝影 南市教育局為推廣飲食教育，以「享當季、食在地」的理念推動學校午餐，今在永康國小展現成果，推出豐富多彩的「台南好吉曆」及節氣飲食教具。記者鄭惠仁／攝影 台南市教育局開發節氣飲食教具，提供學校師生於課程中運用。記者鄭惠仁／攝影 南市教育局為推廣飲食教育，以「享當季、食在地」的理念推動學校午餐，今在永康國小展現成果，推出豐富多彩的「台南好吉曆」及節氣飲食教具，學生享用午餐。記者鄭惠仁／攝影

商品推薦