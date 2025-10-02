快訊

輝達進駐T17、18面臨破局？知情人士：北市仍有「2塊地」可參考

中度磁暴來了！下午2時起12小時 氣象署示警無線電通訊等恐短暫中斷

整理包／中秋節全台烤肉！各縣市限時開烤區總覽 誤踩禁地最高罰百萬

節氣飲食的秋季套餐 南市這麼做…學童共享時令美食

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市教育局為推廣飲食教育，以「享當季、食在地」的理念推動學校午餐，今在永康國小展現成果，推出豐富多彩的「台南好吉曆」及節氣飲食教具。記者鄭惠仁／攝影
南市教育局為推廣飲食教育，以「享當季、食在地」的理念推動學校午餐，今在永康國小展現成果，推出豐富多彩的「台南好吉曆」及節氣飲食教具。記者鄭惠仁／攝影

南市教育局為推廣飲食教育，以「享當季、食在地」的理念推動學校午餐，今在永康國小展現成果，推出豐富多彩的「台南好吉曆」及節氣飲食教具，並搭配營養美味的「秋季特餐」菜單，讓營養午餐不只是「吃得飽」，更要「吃得好、吃得懂時令」。

教育局長鄭新輝鄭新輝也到場和師生體驗在地節氣飲食的美味與魅力，他表示，希望透過節氣飲食介紹，將在地食材融入學校午餐，搭配輕鬆趣味的節氣教具，從中培養學童認識食材、珍惜食物且提升對在地農產的認同感，展現寓教於樂、淺移默化的教育成效。

飲食教育是建構健康校園的重要推手之一，南市更將食育列為第六育。鄭新輝說，「台南好吉曆」活動中的節氣飲食更是兼具食農、飲食與文化的多重教育意義，順應24節氣更迭變換的規律，採用在地食材融入校園午餐的方式，讓學童輕鬆學習飲食知能及享用時令家鄉味。

永康國小校長洪國展表示，24節氣乘載著古人的智慧，是基於氣候及生態發展出來順應天時的生活態度，藉由台南在地食材與節氣相連結，不僅編製屬於在地的節氣食曆，更能透過品嘗、操作教具等，加深學童對節氣與飲食的關聯性，量身打造「台南節氣生活指南」。

營養師王瓊嫣說，學校營養午餐透過結合在地食材與節氣，量身打造多樣且營養的節氣美食，適逢秋季時節，學校午餐也特別推出秋季美食「黃豆炊飯、柚香魚柳、滑蛋絲瓜、菱角排骨湯、桂圓紅棗茶、文旦」，完整呈現天然食材及美味，同時提升環境永續及均衡飲食的觀念，讓學童感受濃濃的秋意風情，共享季節的味道。

「台南好吉曆」內容詳列一年四季該時、該地、盛產產物及特色料理，此食曆不侷限於營養師使用開立菜單，更能搭配趣味節氣教具提供學校師生於課程中運用。菜單內容已分享於「台南市學校午餐教育資訊網」網站https://lunch.tn.edu.tw/menu。

南市教育局為推廣飲食教育，以「享當季、食在地」的理念推動學校午餐，今在永康國小展現成果。記者鄭惠仁／攝影
南市教育局為推廣飲食教育，以「享當季、食在地」的理念推動學校午餐，今在永康國小展現成果。記者鄭惠仁／攝影
南市教育局為推廣飲食教育，以「享當季、食在地」的理念推動學校午餐，今在永康國小展現成果，推出豐富多彩的「台南好吉曆」及節氣飲食教具。記者鄭惠仁／攝影
南市教育局為推廣飲食教育，以「享當季、食在地」的理念推動學校午餐，今在永康國小展現成果，推出豐富多彩的「台南好吉曆」及節氣飲食教具。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局開發節氣飲食教具，提供學校師生於課程中運用。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局開發節氣飲食教具，提供學校師生於課程中運用。記者鄭惠仁／攝影
南市教育局為推廣飲食教育，以「享當季、食在地」的理念推動學校午餐，今在永康國小展現成果，推出豐富多彩的「台南好吉曆」及節氣飲食教具，學生享用午餐。記者鄭惠仁／攝影
南市教育局為推廣飲食教育，以「享當季、食在地」的理念推動學校午餐，今在永康國小展現成果，推出豐富多彩的「台南好吉曆」及節氣飲食教具，學生享用午餐。記者鄭惠仁／攝影

節氣 食材

延伸閱讀

持續每周4小時有奇蹟 南市教育局這麼做…看到學力大提升

停辦不廢校！台南南化西埔國小校區轉身成社區學習基地

當文化遇上科技！台南推AI共創課程 學生從故宮文物發想設計

影／秋冬是情緒低落季節 南市推心靈處方箋 「永保安康要帶」

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

節氣飲食的秋季套餐 南市這麼做…學童共享時令美食

南市教育局為推廣飲食教育，以「享當季、食在地」的理念推動學校午餐，今在永康國小展現成果，推出豐富多彩的「台南好吉曆」及節...

影／彰化幼兒園虐童 民代偕受害者家屬質疑教育處缺失

彰化縣一家幼兒園爆發驚人虐童事件，民進黨立委林月琴、彰化縣議員許雅琳等民代今天陪同多位受害幼兒家長舉行記者會，要求應該明...

「追憶似水年華」首套繁中全譯本絕美上市 重現普魯斯特巴黎文青時代

愈混亂的時代，愈需要讀「追憶似水年華」。聯經「追憶似水年華」全新中文譯本今天正式上市。這是第一次由台灣七位頂尖法語譯者共...

行政怠惰「安心午餐」不安心？盧秀燕：一定徹查嚴辦

台中市推動「安心午餐券」以保障弱勢學童假日有飯吃，但市議員陳雅惠痛批，部分學校延發數位學生證，耽誤學生9月共6餐，更有小...

私密處撕裂、膝蓋取出針！ 彰化幼兒園遭虐童轉校問師：會打我嗎？

彰化縣知名幼兒園去年爆發集體虐童及疑似性侵事件，10天高達158次不當管教，至少6名幼童不僅私密處撕裂傷，甚至轉校後問老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。