影／彰化幼兒園虐童 民代偕受害者家屬質疑教育處缺失

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民進黨立委林月琴（右四）、彰化縣議員許雅琳（右五）等民代今天陪同多位彰化受害幼兒家長舉行記者會，抨擊教育處不積極作為讓幼兒園持續施虐。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委林月琴（右四）、彰化縣議員許雅琳（右五）等民代今天陪同多位彰化受害幼兒家長舉行記者會，抨擊教育處不積極作為讓幼兒園持續施虐。記者潘俊宏／攝影

彰化縣一家幼兒園爆發驚人虐童事件，民進黨立委林月琴、彰化縣議員許雅琳等民代今天陪同多位受害幼兒家長舉行記者會，要求應該明確園方後續處分、還給家長知情權、釐清為何調查前後結論差異慎大原因、以及追究行政責任。

受害幼兒A爸爸表示孩子到幼兒園就讀後，不久身上就出現大面積瘀青，當時老師就推說不知情，我們仍選擇相信學校，直到後來發現孩子私密處受傷，才驚覺不對勁，後來發現班上多名幼兒都有相同狀況，老師總以不知道回應，學校則以監視器未直接拍到推諉卸責，最後教育處歷經半年調查才告知孩子在園期間多次受虐，2周時間就發生158次，我的孩子就發生20多次，我至今深感對孩子愧疚不捨，孩子多次抗拒上學，我們卻誤以為只是任性，現在孩子慢慢長大，才逐漸透露當時受虐情景，至今仍需要心理治療。

林月琴指出，彰化教育處至少存在四大問題，首先是認定草率、錯失救援時機，教育處第一次調查時以沒有直接證據認定不違法，第二次調查卻出現情節重大，出現158次施虐情況；第2是消極通報、罔顧兒少安危，2次調查報告都出現老師疑似性侵等不當對待，卻未積極處理；再者，官僚態度漠視家屬傷痛，教育處竟等到事發7個月後，才開始去了解不當對待的案情；最後，隱匿畫面及阻礙真相釐清，教育處未在案發第一時間拷貝、扣走監視器畫面，後又以沒有經費去識別化為由，不讓家長觀看監視器畫面。

民進黨立委林月琴（右二）、彰化縣議員許雅琳（左二）等民代今天陪同多位彰化受害幼兒家長舉行記者會，抨擊教育處不積極作為讓幼兒園持續施虐。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委林月琴（右二）、彰化縣議員許雅琳（左二）等民代今天陪同多位彰化受害幼兒家長舉行記者會，抨擊教育處不積極作為讓幼兒園持續施虐。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委林月琴（右三）、彰化縣議員許雅琳（右四）等民代今天陪同多位彰化受害幼兒家長舉行記者會，抨擊教育處不積極作為讓幼兒園持續施虐。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委林月琴（右三）、彰化縣議員許雅琳（右四）等民代今天陪同多位彰化受害幼兒家長舉行記者會，抨擊教育處不積極作為讓幼兒園持續施虐。記者潘俊宏／攝影

監視器 幼兒園 虐童

