影／彰化幼兒園虐童 民代偕受害者家屬質疑教育處缺失
彰化縣一家幼兒園爆發驚人虐童事件，民進黨立委林月琴、彰化縣議員許雅琳等民代今天陪同多位受害幼兒家長舉行記者會，要求應該明確園方後續處分、還給家長知情權、釐清為何調查前後結論差異慎大原因、以及追究行政責任。
受害幼兒A爸爸表示孩子到幼兒園就讀後，不久身上就出現大面積瘀青，當時老師就推說不知情，我們仍選擇相信學校，直到後來發現孩子私密處受傷，才驚覺不對勁，後來發現班上多名幼兒都有相同狀況，老師總以不知道回應，學校則以監視器未直接拍到推諉卸責，最後教育處歷經半年調查才告知孩子在園期間多次受虐，2周時間就發生158次，我的孩子就發生20多次，我至今深感對孩子愧疚不捨，孩子多次抗拒上學，我們卻誤以為只是任性，現在孩子慢慢長大，才逐漸透露當時受虐情景，至今仍需要心理治療。
林月琴指出，彰化教育處至少存在四大問題，首先是認定草率、錯失救援時機，教育處第一次調查時以沒有直接證據認定不違法，第二次調查卻出現情節重大，出現158次施虐情況；第2是消極通報、罔顧兒少安危，2次調查報告都出現老師疑似性侵等不當對待，卻未積極處理；再者，官僚態度漠視家屬傷痛，教育處竟等到事發7個月後，才開始去了解不當對待的案情；最後，隱匿畫面及阻礙真相釐清，教育處未在案發第一時間拷貝、扣走監視器畫面，後又以沒有經費去識別化為由，不讓家長觀看監視器畫面。
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言