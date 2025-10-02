「追憶似水年華」首套繁中全譯本絕美上市 重現普魯斯特巴黎文青時代

快訊

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
《追憶似水年華》邀集七位台灣知名法語譯者翻譯，歷時多年完成高難度經典文學譯著。圖／聯經出版提供
《追憶似水年華》邀集七位台灣知名法語譯者翻譯，歷時多年完成高難度經典文學譯著。圖／聯經出版提供

愈混亂的時代，愈需要讀「追憶似水年華」。聯經「追憶似水年華」全新中文譯本今天正式上市。這是第一次由台灣七位頂尖法語譯者共同完成的中文完整譯本，首次以繁體中文直譯並詮釋的200萬字經典再現。 譯者之一石武耕指出，如今的整體社會顯然比從前更接近普魯斯特在百年前所架構的世界，人們普遍擁有更貼近書中氛圍或處境的生活經驗，比如：文青、出櫃、政黨對立等，這是一個最適合讀「追憶似水年華」的時代。

「追憶似水年華(À la recherche du temps perdu)」 是法國作家馬塞爾‧普魯斯特的作品，被譽為20世紀最偉大的小說之一。這部描繪十九世紀末巴黎上流社會的鉅作，也是一封寫給時間與記憶的情書。普魯斯特以意識流技法與細膩筆觸，記錄童年的回憶、愛戀的焦灼、失落的痛感，讓無數讀者在字裡行間看見自己的人生剪影。

「翻譯普魯斯特，是一份想要挑戰的、有意義的工作。因為對每位法語譯者來說，「追憶似水年華」都是象徵性的里程碑。」這次推出的新譯本歷時五年打造，聯經邀請「台灣法語譯者協會」前理事長吳坤墉統籌企劃，邀集七位台灣頂尖的法語譯者：邱瑞鑾、陳文瑤、許雅雯、石武耕、陳郁雯、馬向陽、林德祐，各自翻譯一冊，並定期召開會議進行橫向交流與互相審閱，統整譯名與敘事感，並讓譯者在各有所長的譯筆風格中，打造更貼近當代語感的繁體中文譯本。

30年前，聯經推出的《追憶似水年華》中文譯本最初是由簡體中文直譯，如今推出首次由台灣譯者完成的完整譯本。譯者群認為，三、四十年前的中文與當代語感不同，而簡體中文和繁體中文的詞彙語感也各有蹊徑，經典需要不斷被重譯，才能在新時代中產生新的脈絡。

譯者林德祐指出，可以把普魯斯特的作品想像成「一個前方地平線的等待」，每隔一段時間，用一個新的語彙重新詮釋。翻譯的過程中，他不時回頭參考原譯，發現許多小錯，乃因普魯斯特的難以詮釋性所導致的誤判瑕疵。此回透過Gallimard版本的註解，譯者們釐清不少線索，建立更貼近原文的譯本。

「整體社會顯然比從前更接近普魯斯特在百年前所架構的世界。現在人們普遍擁有更貼近書中氛圍或處境的生活經驗。」 譯者石武耕認為，在有更充足的物質與精神資源的前提下，譯者能操作以譯文所構成的文字遊戲。

為將這部傳世鉅作化為可深讀珍藏的出版品，聯經特邀三頁文．顏伯駿團隊操刀整體設計。七冊封面由淺至深，依序漸變，象徵時間的流轉與情感的深化；以低彩漸層色階，搭配隱凸卻繁複的印壓紋痕，再落上精美的燙印奢金，唯美呈現精緻典藏價值。除了平裝書盒版外，更推出法式軟精裝「噴繪典藏套組」，以三口噴繪印刷搭配每冊不同花卉主題，呼應普魯斯特對感官與記憶的文學探問，亦為書迷與收藏者帶來視覺與心靈的雙重饗宴。

此外，套書特別收錄一冊補充注釋本，特邀音樂評論人焦元溥、文學研究者林佑軒、歷史學者楊尹瑄、美術史專家鄭治桂與譯者石武耕共同撰寫，從音樂、文學、歷史、藝術與飲食五大面向切入，合計約莫500則延伸註解，為讀者提供更立體的閱讀脈絡，深入理解普魯斯特筆下法國黃金年代的文化肌理。

●「追憶似水年華」購書網站：https://linkingthink.com/TempsR

《追憶似水年華》全新唯美設計，細緻線條在封面蔓延，如普魯斯特筆下千絲萬縷的思緒與記憶。圖／聯經出版提供
《追憶似水年華》全新唯美設計，細緻線條在封面蔓延，如普魯斯特筆下千絲萬縷的思緒與記憶。圖／聯經出版提供
《追憶似水年華》全新唯美設計，細緻線條在封面蔓延，如普魯斯特筆下千絲萬縷的思緒與記憶。圖／聯經出版提供
《追憶似水年華》全新唯美設計，細緻線條在封面蔓延，如普魯斯特筆下千絲萬縷的思緒與記憶。圖／聯經出版提供

