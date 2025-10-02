行政怠惰「安心午餐」不安心？盧秀燕：一定徹查嚴辦
台中市推動「安心午餐券」以保障弱勢學童假日有飯吃，但市議員陳雅惠痛批，部分學校延發數位學生證，耽誤學生9月共6餐，更有小一新生因假日空窗13天領不到餐券。市長盧秀燕承諾若查證屬行政延宕將嚴辦，教育局將即盤點補救。
台中市目前約有2萬5千名弱勢學童享受免費營養午餐，政策涵蓋寒暑假與週末假日，比其他縣市更優惠。
市長盧秀燕表示，過去多年執行都未出現問題，今年卻傳出部分學校延宕狀況，若真因行政效率不彰，造成孩子權益受損，「我一定嚴辦」絕不寬貸。並要求教育局全面盤點各校，立即補救，避免再有學生因此挨餓。
議員陳雅惠表示，以九月份為例，假日共有9天，部分學校在9月6日就公告可以領餐，但有學校竟然拖到9月26日才通知二至六年級學生能憑數位學生證領餐，等於延誤了6餐。
教育局長蔣偉民表示，原則上每年9月新學期一開始，就會為小一新生發放臨時卡，今年確實接獲部分家長反映未收到，導致學生無法領餐。他承諾立即調查原因，「究竟是學校未申請，還是教育局配發不足」並檢討改善，避免弱勢孩子再因行政疏失而被排除在外。
陳雅小一新生的數位學生證要到10月22日才會發放，部分學校卻要求必須拿到卡片才能領餐，但臨時卡數量又不足，導致部分學生從9月26日至10月22日的假日空窗多達13天。
陳雅惠說，究竟是學校怠惰，還是市府制度設計不良？同樣是台中的學校，有的9月初就能領餐，有的卻要拖到9月底，這樣的「安心午餐」怎麼能讓孩子安心？
陳雅惠說，教育局必須立即盤點，釐清是學校未申請，還是教育局未配發，否則就是讓弱勢學童權益白白受損。
