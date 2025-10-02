私密處撕裂、膝蓋取出針！ 彰化幼兒園遭虐童轉校問師：會打我嗎？

彰化縣知名幼兒園去年爆發集體虐童及疑似性侵事件，10天高達158次不當管教，至少6名幼童不僅私密處撕裂傷，甚至轉校後問老師「你會打我嗎？」民進黨立委林月琴今與受害家長批，彰化縣政府竟沒任何退場機制，且兩次調查標準不一，從沒直接證據到情節重大。教育部允本月底前會給相關認定標準。

去年9月一名男童出現夜間哭鬧、排斥上學、害怕洗澡及換尿布等狀況，經診斷為心因性問題。其他家長陸續發現孩子有紅腫、擦傷、撕裂症狀，前往醫院驗傷及通報。也有家長指控，老師大罵孩子白癡，當孩子面摔鞋子、丟鞋子到垃圾桶等恐嚇行為，甚至踢孩子的頭、用尿布打孩子頭等。

受害A父表示，學校多次以「監視器未直接拍到」推諉卸責，教育處歷經半年調查後，才告知孩子在園期間多次受虐，光兩周就發生二十多次，孩子在轉校後才逐漸透露，遭拉扯、被關廁所、形容老師「像殭屍一樣恐怖。」

受害B母說，孩子在園期間多次出現肛門紅腫、撕裂傷與額頭大面積瘀青，卻被老師多次推給助教或聲稱不知情推託，當他們決定驗傷時，老師急忙上門阻止。孩子在治療過程中逐漸透露，老師生氣會抓他頭撞牆、吃飯太慢頭會被壓水中、被威脅「敢說就把眼鼻挖掉」。

「這老師根本是瘋子！」B母淚訴，孩子膝蓋甚至有被針刺進去的傷口，帶到外科拿出0.4公分的針，老師仍以「在學校都沒事」推託，半年來，孩子罹患嚴重創傷症候群，懼怕外人，常躲在儲藏室、櫃子、桌下，至今還有很多家長不知孩子曾遭虐待。

林月琴、彰化縣議員許雅琳及靖娟基金會今與4名受害家長開記者會，要求彰化縣政府正視家長訴求。林月琴表示，此案完全重演北市信義區狼師案的失職模式，教育處存在四大問題，包括認定草率，從第一次調查以「沒有直接證據」為由，認定老師「不構成違法事件」，到教育處被迫重啟二次調查，才認定「情節重大」。其次包括消極通報、罔顧兒少安危；官僚態度、漠視家屬傷痛；隱匿畫面、阻礙真相釐清。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，「幼兒教育及照顧法」明定主管機關有監督責任，但該園所事件後仍持續營業，主管機關僅以罰款處理，毫無嚇阻效果，尤其該園是準公共幼兒園，理應立即退出體系。

教育部國民及學前教育署學前組科長陳鉉淑承諾，考慮到受害家長調閱監視器權益，已在訂定各地方政府受理時的注意事項，並參考行政程序法及地方政府面臨問題；其次彰化縣調查兩次調查標準，會再請縣府說明，最快十月底出來相關認定標準。 民進黨立委林月琴（右二）、彰化縣議員許雅琳及靖娟基金會今與4名受害家長開記者會，要求彰化縣政府正視家長訴求。記者張曼蘋／攝影 彰化縣知名幼兒園去年爆發集體虐童及疑似性侵事件，10天高達158次不當管教。圖／林月琴辦公室提供 B母淚訴，孩子膝蓋甚至有被針刺進去的傷口，帶到外科拿出0.4公分的針。圖／林月琴辦公室提供

商品推薦