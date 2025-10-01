教團質疑試務費調高7.7%是假消息 教育部澄清為真

教育部日前宣布將國中教育會考監試人員費用調高，漲幅約7.7%。但有教育團體稱「支給表」數字沒改，質疑政府帶頭放假消息。教育部今天澄清，已先就不涉基準調整的部分放寬認定。

全國教師工會總聯合會9月23日舉辦記者會指出，國中會考監試人員費用近20年僅調漲10%，應立即檢討。教育部當天回應，民國105年度的會考監試費，將自新台幣3575元調至3850元（漲幅約7.7%）。

不過，全教總後續卻發現，教育部近日發函給各校的公文卻顯示，「各級學校協助辦理各項試務工作相關費用支給表（以下簡稱支給表）」的數字並沒有更改，質疑教育部9月23日放假消息，仍將試務人員當廉價勞工。

教育部今天傍晚回應中央社記者指出，全教總所指的支給表，這次發函修正支給表，是將「高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試」納入，沒有涉及支給基準的調整。

教育部重申，考量國中會考工作繁複及人員假日辛勞，115年已先就不涉及基準調整的部分，以放寬認定的方式，將監試人員費用自3575元調整到3850元（另額外支領講習費200元）；特殊試場監試費由4810元調整到5180元（另額外支領講習費200元）。試務人員前一日工作費用自825元調整到1650元。

全教總希望正式修正支給表，並比照基本工資漲幅調整。教育部解釋，支給基準涉及整體經費，將綜合評估調幅的合理性，持續研擬並爭取調高。

