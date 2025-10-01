快訊

輝達總部落腳北士科傳破局？ 侯友宜：林口隨時可接棒

金馬62／林依晨、范冰冰爭影后 2025金馬獎入圍名單揭曉

迄今已發生6起...台積電嘉義廠工地又傳意外 工人遭2萬伏特高壓電擊送醫

教團質疑試務費調高7.7%是假消息 教育部澄清為真

中央社／ 台北1日電
考場示意圖。圖／AI生成
考場示意圖。圖／AI生成

教育部日前宣布將國中教育會考監試人員費用調高，漲幅約7.7%。但有教育團體稱「支給表」數字沒改，質疑政府帶頭放假消息。教育部今天澄清，已先就不涉基準調整的部分放寬認定。

全國教師工會總聯合會9月23日舉辦記者會指出，國中會考監試人員費用近20年僅調漲10%，應立即檢討。教育部當天回應，民國105年度的會考監試費，將自新台幣3575元調至3850元（漲幅約7.7%）。

不過，全教總後續卻發現，教育部近日發函給各校的公文卻顯示，「各級學校協助辦理各項試務工作相關費用支給表（以下簡稱支給表）」的數字並沒有更改，質疑教育部9月23日放假消息，仍將試務人員當廉價勞工。

教育部今天傍晚回應中央社記者指出，全教總所指的支給表，這次發函修正支給表，是將「高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試」納入，沒有涉及支給基準的調整。

教育部重申，考量國中會考工作繁複及人員假日辛勞，115年已先就不涉及基準調整的部分，以放寬認定的方式，將監試人員費用自3575元調整到3850元（另額外支領講習費200元）；特殊試場監試費由4810元調整到5180元（另額外支領講習費200元）。試務人員前一日工作費用自825元調整到1650元。

全教總希望正式修正支給表，並比照基本工資漲幅調整。教育部解釋，支給基準涉及整體經費，將綜合評估調幅的合理性，持續研擬並爭取調高。

教育部 國中教育會考

延伸閱讀

才承諾改善考場試務支給仍「換湯不換藥」 全教總批：愚弄教師

光復商工、光復國中搶修中 教育部：目標10月7日視訊、10月13日實體上課

教師評鑑如「失控怪獸」工會促檢討 教部將邀學校、教團討論

全教總調查揭血汗政策困境 9成6教師籲停止濫訴

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

教團質疑試務費調高7.7%是假消息 教育部澄清為真

教育部日前宣布將國中教育會考監試人員費用調高，漲幅約7.7%。但有教育團體稱「支給表」數字沒改，質疑政府帶頭放假消息。教...

才承諾改善考場試務支給仍「換湯不換藥」 全教總批：愚弄教師

國中教育會考、教師甄選等試務工作長期以來皆由學校人員承擔，但十幾年來，「考場主任」支給只漲了10％、監考人員漲19％。對...

流感疫苗今校園開打！台中家長不用怕 衛生局：高端不進台中校園

公費流感疫苗今開打，部分家長對高端疫苗有疑慮，不想讓孩子接種，選擇到診所接種。台中市衛生局長曾梓展說，「高端不進台中校園...

不當管教誰說了算？幼教師：無差別投訴澆熄熱情

不只中小學校園濫訴嚴重，幼兒園無差別投訴也擴大中。幼教團體發現，現在申訴已從針對教師、教保員外溢到特教助理員、護理師，親師信任流失，孩子新生入園出現分離焦慮，緊急介入也能成了不當管教，幼兒園宛如是親師彼此防備的戰場。

大學評鑑「不合理」 校方：教部可糾正 勿因個案否定

大專校院教師評鑑制度爆出濫用爭議，讓教師大嘆教書成了「集點人生」，教團則呼籲應修法廢除。不過大學端認為，不合理的評鑑項目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。