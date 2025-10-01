國研院抗震盃競賽 98國內外學生隊伍台南較勁

快訊

中央社／ 台南1日電

國家實驗研究院國家地震工程研究中心在台南實驗室舉辦地震工程模型製作國際競賽，98支國內外高中職及大專隊伍昨天完成模型製作，作品今天同時登上振動台模擬地震搖動決勝負。

國研院副院長林俊良上午出席開幕儀式致詞表示，為提升青年學子對地震工程與防災知識認知，國研院國震中心自2001年起辦理「抗震盃」地震工程模型製作國際競賽，至今已20餘屆，累計超過8700名國內外學生參與。

林俊良表示，去年首度在台南實驗室辦理國內賽，今年首次將國際賽移師台南舉行，分高中職組、大專組進行比賽，共有98支國內外隊伍、近500人參加，藉由國內外學生同場較勁，激發青年學子對地震工程的興趣，同時推廣防災教育，也希望參賽者把握造訪台南機會，體驗城市風情。

國研院國震中心提供資料指出，2025抗震盃競賽為期2天，昨天為模型製作，所有參賽隊伍要在5.5小時內，依大會規定主題「單一集中載重平台的塔型結構物」，利用細木條、熱熔膠、橡皮筋、紙張、細棉繩等材料完成模型製作，經裁判審查並決定模型載重後，才能參加今天的競賽。

國震中心指出，日常可見的橋墩、水塔、高速公路旁T形廣告牌、電信鐵塔、觀景台高塔、煙囪、景觀旋轉餐廳等，都是「單一集中載重平台的塔型結構物」，特徵是結構細長、質量集中於上部。

今天開幕儀式後依序由高中職、大專組進行模型測試，模型上須加載至少12個0.6公斤質量塊，同組作品同時登上震動台接受由小到大地震模擬測試，採性價比評比，以模型能承受最大震度為「性能」、模型材料重量為「價格」，性價比越大名次排名越佳。

相關新聞

才承諾改善考場試務支給仍「換湯不換藥」 全教總批：愚弄教師

國中教育會考、教師甄選等試務工作長期以來皆由學校人員承擔，但十幾年來，「考場主任」支給只漲了10％、監考人員漲19％。對...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

流感疫苗今校園開打！台中家長不用怕 衛生局：高端不進台中校園

公費流感疫苗今開打，部分家長對高端疫苗有疑慮，不想讓孩子接種，選擇到診所接種。台中市衛生局長曾梓展說，「高端不進台中校園...

不當管教誰說了算？幼教師：無差別投訴澆熄熱情

不只中小學校園濫訴嚴重，幼兒園無差別投訴也擴大中。幼教團體發現，現在申訴已從針對教師、教保員外溢到特教助理員、護理師，親師信任流失，孩子新生入園出現分離焦慮，緊急介入也能成了不當管教，幼兒園宛如是親師彼此防備的戰場。

大學評鑑「不合理」 校方：教部可糾正 勿因個案否定

大專校院教師評鑑制度爆出濫用爭議，讓教師大嘆教書成了「集點人生」，教團則呼籲應修法廢除。不過大學端認為，不合理的評鑑項目...

大學教師評鑑「募款換分數」 教團籲砍掉重練

二○○五年大專校院教師評鑑明確列入大學法，迄今已走過廿年。高教工會昨指出，評鑑制度已發展成失控的怪獸，甚至有私校評鑑項目...

