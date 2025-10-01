才承諾改善考場試務支給仍「換湯不換藥」 全教總批：愚弄教師

國中教育會考、教師甄選等試務工作長期以來皆由學校人員承擔，但十幾年來，「考場主任」支給只漲了10％、監考人員漲19％。對此，教育部才剛回應全教總訴求，表示會持續研擬爭取調高，但最新的費用支給標準近日出爐，竟與現行版本一字不差，全教總批評是「換湯不換藥」、愚弄基層教師，並提出5大訴求要求教育部改善相關待遇。

全教總一周前召開記者會，指出國中教育會考、技藝競賽、教師甄選等重大考試承辦人員的工作費、監試費、命題費等遠低於合理水準，以「考場主任」來說，2007年至今只漲了10％、300元，一般考場監考人員則增加19％。比較兩年基本工資，時薪已經漲了188％，這樣的增幅導致人力難以調度、士氣低落。當時，教育部以書面回應，對協助辦理試務的教育人員表達感謝，並指會持續研擬及爭取調高支給基準。

然而，近日教育部正式發給學校的公文卻顯示，自2026年1月1日起生效的「各級學校協助辦理各項試務工作相關費用支給表」，支給數額與現行版本一字不差，僅在備註與格式上略作修改。全教總認為，這形同「換湯不換藥」，前後矛盾的說法，根本是欺瞞、愚弄基層教師與社會大眾。

全教總指出，試務工作仰賴全校師生總動員，卻長期承受低給付與不合理待遇。以最新公告115年基本時薪196元的工讀生水準看，試務人員招生、試務前的工作費僅825元，連一日工資的合理計算標準都不到；試務期間1650元僅比工讀生可領的1568元多82元，無異於將教師當作任人宰割的「廉價勞工」。

全教總表示，教育部一方面聲稱「持續調整」，釋放假訊息，另一方面卻拿出與舊版相同的數據敷衍，根本是「呼攏」基層教師。因此，全教總呼籲教育部立即修正並公告真正提高試務費用的新版支給表，且試務費用調漲必須比照基本工資漲幅，假日工作者應比照勞基法給予補休。同時，增加可報支的工作天數，避免行政人員與教師實際付出卻得不到任何補償。另外就是要建立定期檢討機制，每年主動檢視並調整各項試務費用，尊重試務專業。

