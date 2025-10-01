快訊

阿金不是阿金「DNA檢測結果一出」 飼主崩潰：這劇情比八點檔還狗血

青年監督聯盟告發凱思國際狗仔跟拍立委涉國安法 沒告發黃國昌

丁學文專欄／9月只降息1碼 聯準會讓子彈飛一會兒？

聽新聞
0:00 / 0:00

才承諾改善考場試務支給仍「換湯不換藥」 全教總批：愚弄教師

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總一周前召開記者會，指出國中教育會考、技藝競賽、教師甄選等重大考試承辦人員的工作費、監試費、命題費等遠低於合理水準。國中會考示意圖。圖／本報資料照片
全教總一周前召開記者會，指出國中教育會考、技藝競賽、教師甄選等重大考試承辦人員的工作費、監試費、命題費等遠低於合理水準。國中會考示意圖。圖／本報資料照片

國中教育會考、教師甄選等試務工作長期以來皆由學校人員承擔，但十幾年來，「考場主任」支給只漲了10％、監考人員漲19％。對此，教育部才剛回應全教總訴求，表示會持續研擬爭取調高，但最新的費用支給標準近日出爐，竟與現行版本一字不差，全教總批評是「換湯不換藥」、愚弄基層教師，並提出5大訴求要求教育部改善相關待遇。

全教總一周前召開記者會，指出國中教育會考、技藝競賽、教師甄選等重大考試承辦人員的工作費、監試費、命題費等遠低於合理水準，以「考場主任」來說，2007年至今只漲了10％、300元，一般考場監考人員則增加19％。比較兩年基本工資，時薪已經漲了188％，這樣的增幅導致人力難以調度、士氣低落。當時，教育部以書面回應，對協助辦理試務的教育人員表達感謝，並指會持續研擬及爭取調高支給基準。

然而，近日教育部正式發給學校的公文卻顯示，自2026年1月1日起生效的「各級學校協助辦理各項試務工作相關費用支給表」，支給數額與現行版本一字不差，僅在備註與格式上略作修改。全教總認為，這形同「換湯不換藥」，前後矛盾的說法，根本是欺瞞、愚弄基層教師與社會大眾。

全教總指出，試務工作仰賴全校師生總動員，卻長期承受低給付與不合理待遇。以最新公告115年基本時薪196元的工讀生水準看，試務人員招生、試務前的工作費僅825元，連一日工資的合理計算標準都不到；試務期間1650元僅比工讀生可領的1568元多82元，無異於將教師當作任人宰割的「廉價勞工」。

全教總表示，教育部一方面聲稱「持續調整」，釋放假訊息，另一方面卻拿出與舊版相同的數據敷衍，根本是「呼攏」基層教師。因此，全教總呼籲教育部立即修正並公告真正提高試務費用的新版支給表，且試務費用調漲必須比照基本工資漲幅，假日工作者應比照勞基法給予補休。同時，增加可報支的工作天數，避免行政人員與教師實際付出卻得不到任何補償。另外就是要建立定期檢討機制，每年主動檢視並調整各項試務費用，尊重試務專業。

教師 全教總

延伸閱讀

光復商工、光復國中搶修中 教育部：目標10月7日視訊、10月13日實體上課

高齡長照需求大…業者祭出460時薪、月薪6萬元搶工

全教總今公布 教師節萬名教師反映校園投訴無差別受理、行政減量無感

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

相關新聞

才承諾改善考場試務支給仍「換湯不換藥」 全教總批：愚弄教師

國中教育會考、教師甄選等試務工作長期以來皆由學校人員承擔，但十幾年來，「考場主任」支給只漲了10％、監考人員漲19％。對...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

流感疫苗今校園開打！台中家長不用怕 衛生局：高端不進台中校園

公費流感疫苗今開打，部分家長對高端疫苗有疑慮，不想讓孩子接種，選擇到診所接種。台中市衛生局長曾梓展說，「高端不進台中校園...

不當管教誰說了算？幼教師：無差別投訴澆熄熱情

不只中小學校園濫訴嚴重，幼兒園無差別投訴也擴大中。幼教團體發現，現在申訴已從針對教師、教保員外溢到特教助理員、護理師，親師信任流失，孩子新生入園出現分離焦慮，緊急介入也能成了不當管教，幼兒園宛如是親師彼此防備的戰場。

大學評鑑「不合理」 校方：教部可糾正 勿因個案否定

大專校院教師評鑑制度爆出濫用爭議，讓教師大嘆教書成了「集點人生」，教團則呼籲應修法廢除。不過大學端認為，不合理的評鑑項目...

大學教師評鑑「募款換分數」 教團籲砍掉重練

二○○五年大專校院教師評鑑明確列入大學法，迄今已走過廿年。高教工會昨指出，評鑑制度已發展成失控的怪獸，甚至有私校評鑑項目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。