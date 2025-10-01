流感疫苗今校園開打！台中家長不用怕 衛生局：高端不進台中校園
公費流感疫苗今開打，部分家長對高端疫苗有疑慮，不想讓孩子接種，選擇到診所接種。台中市衛生局長曾梓展說，「高端不進台中校園」，校園接種的品牌當天會揭示，由於今年疫情來得早，因此校園疫苗預計在11月打完。
其實，台中市長盧秀燕早在2023年10月就已宣布，「台中校園不會有高端」，若家長偏好高端，也尊重可選擇自行到診所施打。 盧市長強調，台中市的學生和幼兒，在校園內不會注射到高端流感疫苗，但若有家長偏好讓小孩打高端流感疫苗，也會尊重，家長可選擇帶孩子自行到診所施打。
台中市衛生局今在北區健行國小舉辦「流感疫苗開打記者會」，特別結合學生最喜愛的動漫角色，以創意話劇方式宣導流感疫苗的重要性，吸引學童與老師共同參與，場面熱鬧活潑。
衛生局說，疾病管制署今年公費流感疫苗採購賽諾菲、國光、東洋、高端及葛蘭素史克等五家廠牌，疫苗株選擇均依照世界衛生組織建議，具有全球一致性且抗原性相同，並於國內具一致性檢驗標準。
衛生局指出，疫苗配送採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，台中市除了「高端不進校園」外，不受理指定廠牌，將依對象採「隨機」安排方式提供民眾接種服務，民眾可依自身意願前往施打。
