公費留學考試10月4日登場 383人搶201名額

中央社／ 台北1日電

民國114年公費留學考試筆試將於10月4日登場，共有383名符合報考資格的考生，競爭201個預訂錄取名額，考生與名額都較去年增加。

教育部今天發布新聞稿表示，預計10月4日在台灣大學普通教學館舉行公費留考筆試，考生應於10月4日前，到報名系統確認報名時所填列的學門、研究領域、留學國別等事項無誤後，自行下載列印准考證。面試預計於12月6日及7日登場。

114年公費留學考試名額有所成長，預訂錄取201名（去年161名），包括一般公費生151名、勵學優秀公費生10名、原住民公費生20名、身心障礙公費生10名、赴新南向國家（印度、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南）公費留學10名。今年度的合格報考人數為383人，也較去年的359人增加。

名額增長的原因是配合「5大信賴產業推動方案」，於電資學群及工程學群相關學門共提供64個錄取名額，較去年增加40名。

錄取公費留考的學生，攻讀人文類學群獎助年限最長4年、理工類最長3年，並依留學國城市別提供不同標準生活費，一般生最高可達每年2.5萬美元；學費補助方面，受獎年限4年者總額上限為12萬美元。

名額 馬來西亞 面試

