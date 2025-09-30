教師評鑑如「失控怪獸」工會促檢討 教部將邀學校、教團討論

高教工會今天召開記者會指出，2005年大專校院教師評鑑明確列入大學法，迄今已走過20年，但評鑑已發展成失控的怪獸，要求大學法修法，刪除21條教師評鑑。對此，教育部回應，各大學如何訂定合宜的教師評鑑制度，將於近期邀集學校及工會團體商討。

教育部表示，各大學教師評鑑項目仍需以教學、研究、輔導與服務為範疇，並經校務會議審議通過實施；教師評鑑結果若涉及教師停聘、解聘及不續聘等不利處分，仍需依照教師法規定辦理。各大學如何訂定合宜的教師評鑑制度，將於近期邀集學校及工會團體商討，讓促進學校校務發展與保障教師權益之間取得平衡。

高教工會今天召開記者會表示，大專校院教師評鑑項目經年累月來不斷擴張，計分標準愈來愈繁複且無所不包，如有大學教師評鑑項目包括募款5000元可累計1點；若教師不支領超鐘點費，未領1鐘點，就能換取30點評鑑分數，不合理的指標形同逼迫教師回捐所得。

高教工會呼籲，20年前大學法修法將評鑑連結教師停聘、不續聘即種下惡果，才延伸各種弊大於利、壓榨教師的亂象，評鑑制度已非小修小補能挽救，呼籲教師評鑑應「砍掉重練」，刪除大學法21條教師評鑑，改為教師專業發展支持系統，並與續聘、停聘、不續聘等脫鉤，讓評鑑怪獸走向終點。

商品推薦