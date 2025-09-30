2025台灣文學獎金典獎 5原住民作家作品入圍創新高

國立台灣文學館今天公布2025台灣文學獎金典獎入圍名單，共有225件作品參賽，最終30件作品入圍，競逐百萬年度大獎，其中5件原住民作家作品入圍，創下歷史新高。

台灣文學館發布新聞稿指出，入圍作品涵蓋小說10件、非虛構書寫9件、散文6件、詩集4件及繪本1件，展現當前文學創作多樣性，也反映跨越各種形式與框架的文學性，呈現不同世代創作者開創獨特文字空間，入圍作品將競逐1名金典獎百萬年度大獎、7名金典獎、3名蓓蕾獎。

評審團指出，此次參賽作品「輸出穩定」、「質量兼備」，作家們在眾聲喧嘩的文學環境中仍持續累積並有所突破，中生代作家表現尤為穩健，多年歷練厚積薄發，且依然保有旺盛企圖心，讓人得以縱向觀察持續精進脈絡。

評審團指出，另一個引人矚目現象，是原住民作家突破性表現，今年共有5部原住民作家作品入圍，創下歷史新高，另外，許多非原住民作家也在作品中書寫原住民議題或擷取相關素材，拓展新題材想像，也在文化理解與跨界表達上積極嘗試，增添各種「說故事」的可能。

台灣文學館指出，為了讓更多讀者能接觸到金典入圍好書，即日起至2026年1月31日，全台獨立書店、連鎖書店、公共圖書館及大學圖書館，將陸續推出金典獎入圍書展，除了線下展示，還有電子書平台及網路書店線上書展。

台灣文學館指出，台文館並與復興廣播電台合作，策劃3集專題節目，依新詩、繪本、散文、小說及非虛構等文類，深入介紹所有入圍作品，於廣播節目「故事與它們的產地」播出。

