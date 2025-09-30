2025台灣文學獎金典獎 5原住民作家作品入圍創新高
國立台灣文學館今天公布2025台灣文學獎金典獎入圍名單，共有225件作品參賽，最終30件作品入圍，競逐百萬年度大獎，其中5件原住民作家作品入圍，創下歷史新高。
台灣文學館發布新聞稿指出，入圍作品涵蓋小說10件、非虛構書寫9件、散文6件、詩集4件及繪本1件，展現當前文學創作多樣性，也反映跨越各種形式與框架的文學性，呈現不同世代創作者開創獨特文字空間，入圍作品將競逐1名金典獎百萬年度大獎、7名金典獎、3名蓓蕾獎。
評審團指出，此次參賽作品「輸出穩定」、「質量兼備」，作家們在眾聲喧嘩的文學環境中仍持續累積並有所突破，中生代作家表現尤為穩健，多年歷練厚積薄發，且依然保有旺盛企圖心，讓人得以縱向觀察持續精進脈絡。
評審團指出，另一個引人矚目現象，是原住民作家突破性表現，今年共有5部原住民作家作品入圍，創下歷史新高，另外，許多非原住民作家也在作品中書寫原住民議題或擷取相關素材，拓展新題材想像，也在文化理解與跨界表達上積極嘗試，增添各種「說故事」的可能。
台灣文學館指出，為了讓更多讀者能接觸到金典入圍好書，即日起至2026年1月31日，全台獨立書店、連鎖書店、公共圖書館及大學圖書館，將陸續推出金典獎入圍書展，除了線下展示，還有電子書平台及網路書店線上書展。
台灣文學館指出，台文館並與復興廣播電台合作，策劃3集專題節目，依新詩、繪本、散文、小說及非虛構等文類，深入介紹所有入圍作品，於廣播節目「故事與它們的產地」播出。
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言