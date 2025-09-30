2025台灣文學獎金典獎 5原住民作家作品入圍創新高

快訊

中央社／ 台南30日電

國立台灣文學館今天公布2025台灣文學獎金典獎入圍名單，共有225件作品參賽，最終30件作品入圍，競逐百萬年度大獎，其中5件原住民作家作品入圍，創下歷史新高。

台灣文學館發布新聞稿指出，入圍作品涵蓋小說10件、非虛構書寫9件、散文6件、詩集4件及繪本1件，展現當前文學創作多樣性，也反映跨越各種形式與框架的文學性，呈現不同世代創作者開創獨特文字空間，入圍作品將競逐1名金典獎百萬年度大獎、7名金典獎、3名蓓蕾獎。

評審團指出，此次參賽作品「輸出穩定」、「質量兼備」，作家們在眾聲喧嘩的文學環境中仍持續累積並有所突破，中生代作家表現尤為穩健，多年歷練厚積薄發，且依然保有旺盛企圖心，讓人得以縱向觀察持續精進脈絡。

評審團指出，另一個引人矚目現象，是原住民作家突破性表現，今年共有5部原住民作家作品入圍，創下歷史新高，另外，許多非原住民作家也在作品中書寫原住民議題或擷取相關素材，拓展新題材想像，也在文化理解與跨界表達上積極嘗試，增添各種「說故事」的可能。

台灣文學館指出，為了讓更多讀者能接觸到金典入圍好書，即日起至2026年1月31日，全台獨立書店、連鎖書店、公共圖書館及大學圖書館，將陸續推出金典獎入圍書展，除了線下展示，還有電子書平台及網路書店線上書展。

台灣文學館指出，台文館並與復興廣播電台合作，策劃3集專題節目，依新詩、繪本、散文、小說及非虛構等文類，深入介紹所有入圍作品，於廣播節目「故事與它們的產地」播出。

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

台南老師用愛、溫度讓孩子茁壯與自在 友善校園獎說故事

教育部友善校園獎評選結果出爐，億載國小及慈濟高中國中部教師黃淑分別榮獲卓越學校及國民中學傑出導師，今獲教育局表揚。億載國...

學術網路全國建置CDN節點 推動數位學習零距離

為邁向「數位學習零距離」的目標，台灣學術網路（TANet）近期於全國22縣市教育網路中心、13區域網路中心部署內容傳遞網...

募款、不領超鐘點費換分數 高教工會：大學教師評鑑20年成失控怪獸

2005年大專校院教師評鑑明確列入大學法，迄今已走過20年。高教工會今舉行記者會，指評鑑上路20年已發展成失控的怪獸，甚...

文化部長李遠頒贈傅明光總統褒揚令 全國傳統匠師產業工會11月成立

重要文化資產保存技術「土水修造技術（瓦作）」保存者傅明光9月16日辭世，享壽86歲。文化部長李遠今天代表頒贈總統褒揚令，...

「陪你長大」不只校園 台中汰換課桌椅有需要可帶回家

台中市政府推動「陪你長大」計畫，將分三期全面汰換可調式課桌椅，首期共4萬8千套，預計今年底前全數完成。市長盧秀燕今在市政...

