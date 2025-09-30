快訊

台灣新車安全評等計畫首見0顆星 TOYOTA這車型成人保護僅15％

最低工資連十漲「總調幅47%」 卓榮泰：再過一年將達3萬元

阿婆揮包逼讓座 反遭年輕人一腳踹飛！醫怒批改優先席根本沒用

台南老師用愛、溫度讓孩子茁壯與自在 友善校園獎說故事

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市億載國小榮獲教育部友善校園獎卓越學校。記者鄭惠仁／攝影
台南市億載國小榮獲教育部友善校園獎卓越學校。記者鄭惠仁／攝影

教育部友善校園獎評選結果出爐，億載國小及慈濟高中國中部教師黃淑分別榮獲卓越學校及國民中學傑出導師，今獲教育局表揚。億載國小以溫度為核心，營造自在成長的校園文化；黃淑如用愛與感恩培養學生責任感、同理心與團隊精神。

億載國小長期打造「當教育滲透溫暖，孩子便能茁壯」的學習環境，以「溫度」為核心，讓「友善」與「載億」同行，融合多元關懷與跨領域教學，在老師蔡惠娟、蔡青芳積極推動下，成功營造出每位學生都能自在成長、獨特發光的校園文化，將教育編織成一場關懷與啟發並存的旅程，期待每個孩子都能在最適合自己的環境中，自由生長。

榮獲國民中學傑出導師的慈濟中學老師黃淑如表示，獲獎是對自己教育理念的一大肯定，始終相信教育不僅在於知識的傳授，更在於價值的引導與品格的養成、生活的陪伴。以「感恩、尊重、愛」為核心，透過生命教育、服務學習與多元活動，引導學生培養責任感、同理心與團隊精神，並重視差異化教學，努力讓每名孩子都能看見自己的長處，找到自我定位。

教育局表示，推動友善校園不僅是政策，更是教育信念，在友善校園計畫中，透過建立不同議題的中心資源學校，協助學校學務人員在校園中扮演關鍵角色，成為學生成長陪伴者，也同時是守護學生心理健康的堅實後盾。後續也將把友善校園的價值理念融入教師研習課程或學校創意圖卡設計等活動，用實踐深化友善校園。

台南市慈濟高中國中部教師黃淑如（右三）榮獲教育部友善校園獎國民中學傑出導師。圖／慈濟高中提供
台南市慈濟高中國中部教師黃淑如（右三）榮獲教育部友善校園獎國民中學傑出導師。圖／慈濟高中提供

校園 教育局 團隊

延伸閱讀

校園流感爆增台中明開打疫苗 醫師：先把口罩戴起來

慈濟「髓遇而安」隊以愛划槳 龍舟競賽傳遞生命希望

數千「鏟子超人」響應慈濟 眾人齊力清淤打開家門

檢調要查光復鄉撤離通知 花蓮縣府：消防2人一組沿路廣播都有錄影

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

台南老師用愛、溫度讓孩子茁壯與自在 友善校園獎說故事

教育部友善校園獎評選結果出爐，億載國小及慈濟高中國中部教師黃淑分別榮獲卓越學校及國民中學傑出導師，今獲教育局表揚。億載國...

學術網路全國建置CDN節點 推動數位學習零距離

為邁向「數位學習零距離」的目標，台灣學術網路（TANet）近期於全國22縣市教育網路中心、13區域網路中心部署內容傳遞網...

募款、不領超鐘點費換分數 高教工會：大學教師評鑑20年成失控怪獸

2005年大專校院教師評鑑明確列入大學法，迄今已走過20年。高教工會今舉行記者會，指評鑑上路20年已發展成失控的怪獸，甚...

文化部長李遠頒贈傅明光總統褒揚令 全國傳統匠師產業工會11月成立

重要文化資產保存技術「土水修造技術（瓦作）」保存者傅明光9月16日辭世，享壽86歲。文化部長李遠今天代表頒贈總統褒揚令，...

「陪你長大」不只校園 台中汰換課桌椅有需要可帶回家

台中市政府推動「陪你長大」計畫，將分三期全面汰換可調式課桌椅，首期共4萬8千套，預計今年底前全數完成。市長盧秀燕今在市政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。