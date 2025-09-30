台南老師用愛、溫度讓孩子茁壯與自在 友善校園獎說故事

教育部友善校園獎評選結果出爐，億載國小及慈濟高中國中部教師黃淑分別榮獲卓越學校及國民中學傑出導師，今獲教育局表揚。億載國小以溫度為核心，營造自在成長的校園文化；黃淑如用愛與感恩培養學生責任感、同理心與團隊精神。

億載國小長期打造「當教育滲透溫暖，孩子便能茁壯」的學習環境，以「溫度」為核心，讓「友善」與「載億」同行，融合多元關懷與跨領域教學，在老師蔡惠娟、蔡青芳積極推動下，成功營造出每位學生都能自在成長、獨特發光的校園文化，將教育編織成一場關懷與啟發並存的旅程，期待每個孩子都能在最適合自己的環境中，自由生長。

榮獲國民中學傑出導師的慈濟中學老師黃淑如表示，獲獎是對自己教育理念的一大肯定，始終相信教育不僅在於知識的傳授，更在於價值的引導與品格的養成、生活的陪伴。以「感恩、尊重、愛」為核心，透過生命教育、服務學習與多元活動，引導學生培養責任感、同理心與團隊精神，並重視差異化教學，努力讓每名孩子都能看見自己的長處，找到自我定位。

教育局表示，推動友善校園不僅是政策，更是教育信念，在友善校園計畫中，透過建立不同議題的中心資源學校，協助學校學務人員在校園中扮演關鍵角色，成為學生成長陪伴者，也同時是守護學生心理健康的堅實後盾。後續也將把友善校園的價值理念融入教師研習課程或學校創意圖卡設計等活動，用實踐深化友善校園。 台南市慈濟高中國中部教師黃淑如（右三）榮獲教育部友善校園獎國民中學傑出導師。圖／慈濟高中提供

