募款、不領超鐘點費換分數 高教工會：大學教師評鑑20年成失控怪獸

2005年大專校院教師評鑑明確列入大學法，迄今已走過20年。高教工會今舉行記者會，指評鑑上路20年已發展成失控的怪獸，甚至有私校評鑑項目洋洋灑灑高達130項。各校評鑑項目諸多不合理，包括募款5000元可累計1點、不支領超鐘點費可換點數，形同逼迫教師「回捐」，已脫離追求學術卓越的初衷。

高教工會研究員陳柏謙表示，各校教學評鑑項目經年累月來不斷擴張，計分標準愈來愈繁複且無所不包，工會檢視當前大專校院教師教學、研究、輔導服務等評鑑項目，不少學校動輒超過5、60項，南華大學更是高達130項之多，弘光科大評鑑計分標準規範文字超過1萬字，形同評鑑萬言書。

各校評鑑計分項目諸多不合理，陳柏謙舉例，如文化大學敘明募款每5000元可換1分；南台科大規範儀器設備借用收入，每1萬元可換0.6分；中台科大更表示若教師不支領超鐘點費，未領1鐘點，就能換取30點評鑑分數。不合理的指標形同逼迫教師回捐所得，質疑到底與追求學術卓越有何關聯。

開南大學電影與創意媒體學系助理教授黃品堯也現身說法，他說，學校上學年通過新的教師評鑑辦法，招生已不適合放入評鑑中，過去舊版跑一次招生可給1分，新版改為給0.5分，整體評鑑及格分數則提升至75分，「這種做法合理嗎？」近年有學生在校內抽菸也沒有老師敢講話，因部分評鑑是由學生評分教師，長久下來就是老師不敢管學生，甚至有校內主管表示，「學生上課講話大聲你就假裝沒聽到。」以免屆時優先檢討的對象是老師。

高教工會理事長周平說，大學法第一條規定大學應享有學術自由，但21條規定大學應建立教師評鑑制度，並作為其生等、續聘、停聘等參考，但如今教師為符合多如牛毛的評鑑項目疲於奔命，變調的評鑑已侵犯學術自由，甚至成為控制教師的手段。

全教總組織部主任羅德水建議，教師評鑑20年來延伸出各種績效、形式主義，對大學自治的傷害已是得不償失。建議大專校院可參採中小學「教師專業發展支持系統」，以專業發展為主，透過基地組成集合相近領域教師，以研討觀課等提升專業。高教面向雖然更多元，但相信能於高教端發展出更因地制宜、精緻的做法。

陳柏謙說，20年前大學法修法將評鑑連結教師停聘、不續聘即種下了惡果，才延伸各種弊大於利、壓榨教師的亂象，評鑑制度已非小修小補能挽救，因此工會呼籲，教師評鑑應「砍掉重練」，刪除大學法21條教師評鑑，改為教師專業發展支持系統，並與續聘、停聘、不續聘等脫鉤，讓評鑑怪獸走向終點。

