文化部長李遠頒贈傅明光總統褒揚令 全國傳統匠師產業工會11月成立

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部長李遠（左）代表頒贈總統褒揚令，由傅明光兒子傅宏智代表受贈。圖／文化部提供
文化部長李遠（左）代表頒贈總統褒揚令，由傅明光兒子傅宏智代表受贈。圖／文化部提供

重要文化資產保存技術「土水修造技術（瓦作）」保存者傅明光9月16日辭世，享壽86歲。文化部長李遠今天代表頒贈總統褒揚令，由傅明光兒子傅宏智代表受贈。李遠表示，傅明光對於古蹟、歷史建築等土水修造技術保存具有重要貢獻，備受各界崇敬，長年致力於投入傳承及推廣工作，精神令人感佩。他也宣布，傅明光生前念茲在茲的全國傳統匠師產業工會，將於11月2日舉行成立大會。

傅明光1940年生，新竹人，16歲拜師學藝，20歲正式出師，執業超過一甲子，是新竹客家地區知名的土水作司阜。其施作時堅持遵照傳統工法，完整保留客家建築的傳統風格，曾參與新埔劉家祠、北埔金廣福公館、北埔姜氏家廟、橫山大山背樂善堂、北埔慈天宮等古蹟、歷史建築修復工程，被譽為「客家傳統建築活的教科書」。

文化部表示，傅明光精通客家傳統建築土水工程，兼擅屋脊山牆的彩繪、泥塑及剪黏等傳統技藝。其瓦作技術秉持傳統工法與工序，在不使用防水毯下，透過謹砌細鋪的手法，縝密計算屋脊高度及瓦槽間距，注重屋瓦鋪設時通風孔的留設，築出會呼吸又不漏水的房子，充分展現傳統瓦作技術的高度水準。

傅明光技藝精湛，2016年經文化部認定為重要文化資產保存技術「土水修造技術（瓦作）」保存者。2022年再獲客委會「客家事務專業獎章一等獎章」殊榮，2025年更獲頒第44屆「行政院文化獎」，成為首位獲得行政院文化獎的傳統匠師，對於勞苦功高，地位、薪資卻經常與付出不成正比的傳統匠師是一大激勵。他在致詞時表示，將成立全國傳統匠師工會，保障此一職業。

李遠表示，對於傅明光辭世感到相當不捨，文化部除將持續完成傅明光技法的教學工具書與紀錄片出版，亦全力支持傅明光所提成立「全國傳統匠師產業工會」，以保障所有傳統匠師的心願。產業工會已訂於11月2日於文化部文化資產園區舉行成立大會，繼續傳承傅明光對於文化資產保存維護的精神。

