公幼特教班推融合教育 12縣市22園參與

中央社／ 台北30日電

近年各教育階段都推動「融合教育」，鼓勵一般學生和特教學生一同上課。教育部補助公立幼兒園集中式特教班推動融合教育，目前已有12縣市22園參與。

融合教育是指讓身心障礙等特殊教育學生，進入普通班級學習，協助他們融入社會，並營造公平、接納的氛圍。教育部今天發布新聞稿指出，自109學年度推動「集中式特教班融合教育輔導」，截至114學年度已累計12縣市22園參與。

這項計畫是邀請特教、幼教專家入園輔導，協助調整普通班的環境和課程教學，讓集中式特教班的學童半日或全日進入普通班學習。

以新竹市立新竹幼兒園為例，透過活動簡化、調整教學素材和增加視覺提示等策略，鼓勵特教幼童與一般生一起在學習區互動。新北市瑞芳國小附幼則是連結社政早療系統，安排手語老師入園，協助聽覺障礙學生。

教育部表示，114學年度已提高學前特教相關專業人員及助理人員的補助基準，第1學期補助約新台幣2.8億元，協助縣市政府充實融合教育所需資源，支持教保服務人員及特教教師提升教學品質，保障普特生就學權益，營造對普、特師生友善的校園環境。

