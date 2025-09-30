全球百大目的地故事獎 台灣9大綠色永續實踐入選

「2025全球百大目的地故事獎」（2025 Green Destinations Top 100Stories）揭曉，台灣共有9大綠色目的地永續實踐故事獲選，包含澎湖的珊瑚重生、重現泰雅族文化地景等。

2025全球綠色目的地年會（Global Green DestinationsDay Conference）於9月28日至30日在法國奧克西塔尼（Occitanie）盛大舉行，並在當地時間29日晚間頒發「2025全球百大目的地故事獎」。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，今年共吸引38國、180多個目的地參賽，台灣有9大綠色目的地永續實踐故事獲選，其中台南市政府、茂林國家風景區管理處及參山國家風景區管理處3個單位是首度獲獎。

獲獎的故事包含東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處「重新開啟與當地社區的對話，共創卯澳灣故事」；參山國家風景區管理處「梨山海拔兩千的永續力」；台南市政府「時光留痕，古城新生」。

日月潭國家風景區管理處「從旅遊中學會守護棲地，收穫更深的連結與美好」；茂林國家風景區管理處「國道讓蝶道－打造紫斑蝶的回家之路」；澎湖國家風景區管理處「珊瑚的重生：澎湖海底花園的復育庇護」。

東部海岸國家風景區管理處「山海之間：布農文化主導的永續實踐」；台中市政府「重返獵人古徑重現泰雅族文化地景」；雲嘉南濱海國家風景區管理處「從候鳥到生計：台灣西南海岸的永續之路」。

另外，觀光署指出，2025綠色目的地年會主辦方更邀請通過GTS綠色旅行銀級、金級標章企業，參與第1屆針對企業舉辦的好旅行故事競賽（Good TravelStories Competition），全球前9名入圍獲獎好旅行故事，其中台灣有2個企業獲獎。

獲獎的為東福海上育樂有限公司「與海共生 — 東嶼坪的守護行動」；台灣味噌釀造文化館「大地餐桌上的永續廚房，食在地，嚐永續」。

觀光署表示，期盼更多旅人透過「綠色目的地全球百大故事獎」看見地方的永續力、感受人與土地的連結，讓每一次的出行，都可以讓世界看見台灣。

