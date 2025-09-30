學術網路全國建置CDN節點 推動數位學習零距離

快訊

中央社／ 台北30日電

為邁向「數位學習零距離」的目標，台灣學術網路（TANet）近期於全國22縣市教育網路中心、13區域網路中心部署內容傳遞網路服務（CDN）節點，大幅縮短網路傳遞時間。

根據TANet網站解釋，CDN（Content DeliveryNetwork）可加速傳遞靜態內容，如網頁物件（HTML）、多媒體等，有助於提升網站加載速度和提升用戶體驗。

教育部今天發布新聞稿指出，配合前瞻2.0數位建設計畫，已於全國22縣市教育網路中心及13區域網路中心部署CDN節點，採取分工方式，由縣市教育網路中心負責轄內的國中小；區域網路中心負責其轄區內的大專院校、高中職。

上述部署CDN節點的好處在於，可透過在地節點快速獲取學習資源。以離島學校為例，可大幅縮短到台灣本島的網路傳遞時間，提升學術網路整體網路品質、傳輸效益及網路服務的強韌性，實現「數位學習零距離」的目標。

教育部也持續鼓勵教育資源網站加入TANet CDN服務，截至114年9月底，已有因材網、愛學網、教育雲數位學習入口網等37個不同領域的資源網站導入服務。

