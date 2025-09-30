「陪你長大」不只校園 台中汰換課桌椅有需要可帶回家

台中市政府推動「陪你長大」計畫，將分三期全面汰換可調式課桌椅，首期共4萬8千套，預計今年底前全數完成。市長盧秀燕今在市政會議宣布，老舊課桌椅的後續處理原則已訂定，若家中學童缺乏專屬課桌椅，家長可透過學校申請，將汰換下來的桌椅搬回家使用。

盧秀燕表示，傳統木製課桌椅硬梆梆，長時間使用不僅不舒適，也影響學習專注度。為改善學習環境，市府投入約4億5千萬元，替全市國中小15萬名學生逐步更換為可依身高調整的課桌椅，並分高、中、低年級三期執行，首期針對高年級學生，最快新學期就能坐上新式桌椅。

針對汰換下來的桌椅，教育局規劃多元運用，包括調撥至專科教室、提供社區關懷據點或長青學苑等單位使用；部分則依規定上架至「公家惜物網」公開標售，價格低廉，民眾可上網選購。

盧秀燕強調，市府也考量到部分孩子缺乏合適的讀書空間，經常在餐桌或客廳桌子上寫作業，容易影響坐姿與專注。她特別呼籲阿公阿嬤及家長留意，若孩子需要課桌椅，可向學校提出申請，直接將汰換下來的桌椅帶回家，打造專屬的學習環境。

她並指示教育局透過教師與家長群組廣為宣傳，讓更多有需求的家庭能知悉相關措施，確實受惠。

商品推薦