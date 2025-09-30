「陪你長大」不只校園 台中汰換課桌椅有需要可帶回家
台中市政府推動「陪你長大」計畫，將分三期全面汰換可調式課桌椅，首期共4萬8千套，預計今年底前全數完成。市長盧秀燕今在市政會議宣布，老舊課桌椅的後續處理原則已訂定，若家中學童缺乏專屬課桌椅，家長可透過學校申請，將汰換下來的桌椅搬回家使用。
盧秀燕表示，傳統木製課桌椅硬梆梆，長時間使用不僅不舒適，也影響學習專注度。為改善學習環境，市府投入約4億5千萬元，替全市國中小15萬名學生逐步更換為可依身高調整的課桌椅，並分高、中、低年級三期執行，首期針對高年級學生，最快新學期就能坐上新式桌椅。
針對汰換下來的桌椅，教育局規劃多元運用，包括調撥至專科教室、提供社區關懷據點或長青學苑等單位使用；部分則依規定上架至「公家惜物網」公開標售，價格低廉，民眾可上網選購。
盧秀燕強調，市府也考量到部分孩子缺乏合適的讀書空間，經常在餐桌或客廳桌子上寫作業，容易影響坐姿與專注。她特別呼籲阿公阿嬤及家長留意，若孩子需要課桌椅，可向學校提出申請，直接將汰換下來的桌椅帶回家，打造專屬的學習環境。
她並指示教育局透過教師與家長群組廣為宣傳，讓更多有需求的家庭能知悉相關措施，確實受惠。
【文教熱話題】
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言