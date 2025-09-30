康橋666師生勇闖日月潭3000米！九年級畢業前挑戰極限 實踐「帶得走」的教育

康橋國際學校秀岡、新竹、林口三校區共666名九年級師生，在晨曦中躍入日月潭，以堅定泳姿展現勇氣、毅力與團隊精神。 圖／康橋國際學校 提供

康橋國際學校秀岡、新竹、林口三校區共666名九年級師生，於9月27日至28日參與第43屆「日月潭國際萬人泳渡」，全員成功完成全長3,000公尺的挑戰。這群充滿活力的青少年在浩瀚湖面上奮力前行，以行動展現康橋「築夢」系列活動所強調的勇氣、毅力與團隊互助精神。

在萬人泳渡的盛大氛圍中，康橋師生迎著晨曦躍入湖水，以堅定泳姿劃出自我挑戰的軌跡。首次到場應援的秀岡校區校長温宥基表示，九年級是學生從義務教育邁向高中的重要轉折，「透過泳渡挑戰，孩子們要體認自己已是小大人，能獨立面對人生關卡。」她強調，從挑戰百岳、泳渡日月潭到環島壯遊，康橋的築夢活動都是為了培養學生帶得走的能力，並在走向世界時，保有勇敢台灣人的底氣與特質。

康橋秀岡校區296位師生參與第43屆「日月潭國際萬人泳渡」，全員成功完成3000公尺挑戰。校長温宥基首次到場應援，勉勵學生從泳渡中體會成長與獨立。 圖／康橋國際學校 提供

林口校區則在27日參加規格更嚴格的挑戰賽，面對時間限制與開放水域的不確定性，不少學生暑假便展開自主訓練，展現高度自我要求。林口校區總校長簡菲莉對此給予高度肯定。她指出：「素養的養成不只在課堂，它是在真實情境中，孩子們決定『不放棄』的那一刻綻放。泳渡日月潭，正是康橋教育精神——勇氣、堅毅、團隊合作——最具體的展現。」

這份自信來自於日常的累積。秀岡校區學務主任鄭仕飛說明，學校游泳課程除了四式教學，更著重自救技能與耐力訓練，每年五月固定安排開放水域練習，讓學生熟悉不同環境。他指出，透過學習魚雷浮標使用、抽筋自解等技能，學生能在真實情境中沉著應對，這份「危機應變的自信」也將成為面對未來挑戰的力量。秀岡學生洪弈驊分享，在泳程後段協助同儕前進，深刻體會到「互助」才是湖上最美的風景；劉篆則說，同學的一句加油往往勝過技術，是自己堅持到底的精神支柱。

康橋林口校區249位師生於27日完成規格更嚴格的挑戰賽。總校長簡菲莉強調，泳渡日月潭正是康橋教育精神的具體展現。 圖／康橋國際學校 提供

新竹校區共有110位學生與11位師長攜手完成。校長楊美伶感性表示：「看著孩子們從下水到上岸，那段過程非常不容易，他們不斷克服心理障礙、激勵自己，這份勇氣與堅持讓我感到無比驕傲。」對於新竹校區的學生而言，泳渡日月潭是國中階段的第二次菁英挑戰，也是畢業前一場深具成長意義的壯舉。

康橋新竹校區九年級110位學生完成日月潭3000公尺泳渡，為畢業前留下重要的成長里程碑。 圖／康橋國際學校 提供

今年共有24,736人參與泳渡，康橋師生與來自35國的國際泳者、身障選手同場共泳，讓挑戰更具國際舞台的意涵。康橋國際學校相信，真正的教育不只是體能訓練，更是精神的錘鍊。唯有讓孩子在挑戰中學會堅毅，在團隊裡體驗支持，才能將學習轉化為生命最真實的力量。這段青春的奮力一游，將成為孩子們心中難忘的成長印記。

商品推薦