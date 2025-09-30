台南西埔國小停辦 轉型社區學習基地

台南南化區西埔國小今年起停辦，市府、地方與家長多方協調，努力不讓校園荒廢，由台灣金古記念生命關懷協會認養，變身嶄新南化國小西埔校區，近日還辦中秋晚會。市長黃偉哲說，將再規畫設新住民據點、數位機會中心等多元方案。

西埔國小不敵少子化與南化國小合併，最後1屆5名學生畢業後，8月1日吹熄燈號，原有學生轉銜至南化國小就讀，深耕南化多年的台灣金古記念生命關懷協會認養校區，推動在地教育與社區服務，協會已成功爭取鴻海教育基金會「鴻海星光計畫」，提供近20名學童課後學習輔導。

金古協會日前並與社區策畫在西埔校區辦中秋音樂晚會，邀請斯埔伊薩克斯風樂團、南市PP校長薩克斯風樂團同台演出。

南化國小校長張理誠說，熱情的校友、里民和退休校長、會長今年也組成「西埔校區志工團」，共同守護著西埔校區的每一寸土地，讓這裡永遠保持最美麗的樣貌，未來持續結合熱心團隊規畫多元活動，服務更多在地居民。

市長黃偉哲指出，未來在西埔校區規畫多元方案，包括舉辦農業營推廣友善耕作技術、設立新住民據點提供家庭支持，並向教育部申請成立「南化數位機會中心」，提升居民數位資訊能力。南市教育局長鄭新輝說，「停辦不廢校」是教育局面對少子女化趨勢下的因應理念，樂見金古協會提出符合期待的企畫方案，讓西埔校區能成功轉型，由單一學生學習校園，轉化為社區更多元化的學習樂園。

