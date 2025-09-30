聽新聞
讀者10月號 AI語驚人類

聯合報／ 台北訊

AI（人工智慧）是當前最火的話題，人類愈來愈恐懼未來AI將取代人類大部分工作，但本文作者更擔心的是，人類的思維恐被AI取代。所幸，AI也會提醒我們「何為人類」，AI的解答：取代人類的從來不是AI，而是人類對自身存在價值的放棄，一語驚醒。

「思路決定出路」，作者以女健身教練的稀缺為例，說明人們在選擇未來時眼光要放遠，別讓現在的思維，制約了自己5年後發展。作者稱，思考未來時，請記得：「思路決定出路，態度決定高度，格局決定結局」。

「中興之主的別樣人生」，文章述說東漢光武帝劉秀的一生，活得實在又傳奇。他沒有漢高祖的痞氣， 沒有漢武帝的霸氣，卻憑著一股子韌勁、一份難得的清醒，在亂世裡殺出血路，又在太平歲月裡守得一方安穩。

