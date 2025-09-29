快訊

「打罵教育是台灣競爭力根基」引議 施淑婷：反對任何形式霸凌虐待

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府昨天在新竹孔廟舉行釋奠典禮，之後，民政處長施淑婷在臉書發文，稱「個人覺得打罵教育才是台灣競爭力的根基」，一番話引發議論。翻攝自施淑婷臉書
新竹市政府昨天在新竹孔廟舉行釋奠典禮，之後，民政處長施淑婷在臉書發文，稱「個人覺得打罵教育才是台灣競爭力的根基」，一番話引發議論。翻攝自施淑婷臉書

今天是教師節連假最後一天，新竹市政府昨舉辦祭孔典禮，民政處長施淑婷昨深夜在臉書發文，稱「個人覺得打罵教育才是台灣競爭力的根基」，引發議論。對此，新竹市府未回應。

施淑婷表示，對於能夠引發網路上的熱烈迴響，深表感謝。但必須提醒，她反對任何形式的霸凌或虐待

施淑婷說，不可否認，回顧過去曾經歷體罰教育長大的人，大家依然可以感謝這些師長，為大家的人生施與更大的韌性與抗壓力。青鳥們無需為這些走過的歷史扭曲為虐待與暴行。

施淑婷發文指出，「記得關閉明天早晨的鬧鐘，閉上眼睛感謝那些曾經揍過我們的老師」、「個人覺得打罵教育才是台灣競爭力的根基」，不少網友看完紛紛留言「這是直接提倡暴力嗎？？不可置信Amazing」、「新竹的家長對孩子升學已夠焦慮了⋯⋯恢復打罵可能會把孩子打死吧？」、「到底在講什麼東西，不要刪文喔」。

對於網友質疑，施淑婷也留言回嗆，「台積電的員工有多低的比率一生中從來沒被學校老師罵過，沒因成績不好被打過，閱讀能力這麼差還敢來留言笑死」、「這位青鳥應該好好反思，你硬把對孩童暴力的字眼塞我嘴裡。你是代表聯合國常任理事國PRC來這邊叫囂的嗎？」

另外，施淑婷今天上午再次發文，指「在全民補假的時光裡，還能激發國人討論對教育的想法。可謂娛教合一，沒有絲毫浪費，效果達到原本的預期。」

陽明交大科技法律系特聘教授林志潔今說，暴力管教或許可以讓孩子短暫的得到警告，立刻中止錯誤行為，但國內外許多研究都表明，長期或頻繁體罰，會對小孩的身心發展造成不可逆的負面影響，原本很乖的小孩，甚至會因為長期被暴力對待而變壞。

