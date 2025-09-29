新北學子勇奪地理奧林匹亞佳績 探究實作展現國際視野

第24屆全國高中地理奧林匹亞競賽揭曉，新北市學生在4大組別皆有斬獲，共奪下1金3銀2銅及多項佳作與人氣獎，成績亮眼。其中林口康橋國際高中表現尤為突出，不僅包辦個人組多面獎牌，在專題論文、海報與實際繪圖組也屢獲佳績，展現學生深耕地方、連結國際的實作力與探究力。

在個人組賽事中，康橋高中高二生安禹丞與游辰希分別奪下銀牌，葉哲綸則獲銅牌。安禹丞表示，最喜歡野外考察課程帶來的探索刺激，「能走訪不熟悉的地方進行實地觀察，是學習中最令人著迷的部分。」游辰希感謝師長長期陪伴與鞭策，認為此次獲獎是團隊努力的成果；葉哲綸則坦言，這些年累積的實作經驗終於在賽場上開花結果。

林口康橋同樣在專題論文組中大放異彩。高一生江瑋宸以「馬祖軍事據點的轉型與挑戰」為題，實地走訪馬祖並訪談當地居民，記錄戰地由軍事前線轉向觀光景點的轉變歷程，深入描繪在地文化記憶與重塑過程，獲頒金牌與海報佳作雙重肯定。他表示，首次踏上馬祖便強烈感受到轉型過程中的張力與居民心境，「他們在記憶與生計中尋找平衡，也在觀光與文化之間協商未來想像。」

另一組專題「臺海灰色地帶作戰的類型化分析」則從軍事、經濟、法理與資訊層面切入，以豐富圖表剖析區域局勢，獲頒銅牌。

新北市本次亦有多支隊伍榮獲佳作。康橋高中以「烏來觀光的再生與調適」及「雙連埤的永續實踐」為主題，關注地方災後重建與生態文化永續，並榮獲海報組人氣獎。北大高中則以「鶯陶社宅對居民居住權益影響」切入居住正義議題，南山高中則以「貓空茶農的地方感與產業變遷」探討文化產業的延續與認同。

在實際繪圖組方面，康橋高中再度展現創意與田野力，作品「移動城市，越讀台北」以台北市圖書館的外籍語系館藏為切點，繪製出語言地圖，並連結新住民社群與文化聚落。高一生簡睿穎指出，這次經驗讓他體會到「語言不僅是溝通工具，更是連結信仰、工作與生活的座標」。

新北市教育局表示，市府持續透過課程發展中心及新課綱行動協作平台推動跨域學習與探究實作，鼓勵學生從在地出發，建立解決問題的能力。「本次獲獎成果，不僅反映學生深厚的學術實力與思辨能力，也讓學生在課堂之外累積面對世界的實戰經驗，未來將持續厚植新北學子的競爭力與國際行動力。」

