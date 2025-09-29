文化幣「表演藝術青年席位」加碼 每票再回饋百點

2025年文化幣自元旦開放領用，13歲至15歲首次發放每人可領600點、16歲至22歲1200點，使用邁入最後3個月。文化部今天宣布「青春觀表藝，票票贈百點」活動，每張票加碼獲得100點回饋。

文化部今天發布新聞稿表示，自10月1日至12月31日，使用文化幣購買「表演藝術青年席位」，除了原有特價優惠，每張票加碼獲得100點回饋。13歲到15歲最高回饋600點，16歲到22歲最高1200點，邀請青年朋友走進劇場。文化部也預告，各種優惠將持續辦理及公布，請把握今年最後3個月使用期間。

文化部表示，2025年文化幣領用至今，領取人數近160萬人、領取率達77%，消費金額超過12億元。

其中為了降低青少年欣賞表演藝術門檻，特別推出「青年席位」，包含特別選定視線優良區域推出的「專屬青年席位區」，或是全場可以自由選位的「5折自由座」，都可以享有以文化幣折抵至少100點（含）以上購票，享有5折或5折以下的專屬優惠。

從數據分析，「表演藝術青年席位」今年至今已售出近4萬張票券，帶動表演藝術及文化體驗佔整體文化幣使用比例達到近2成，尤其各縣市或表演藝術團隊特別推出的「青年專場」，更是受到青少年歡迎。為了持續鼓勵青少年購票入場觀看表演藝術，文化部特別加碼文化幣購買青年席位可再獲百點回饋。

文化部表示，第4季通常是各大藝術季百花盛開的季節，正是青少年朋友入場欣賞各類型表演藝術的最好時機。

2025年文化幣的領用期限即將於12月31日結束，除了青年席位及加贈百點活動外，全年度持續有「獨立書店購書2點送1點」、「國片消費350點送100點」、「消費滿200點抽文化幣」及「新朋友邀請碼」等優惠持續進行，尚未領取或尚有餘額的青年朋友，請把握最後3個月。

