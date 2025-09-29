快訊

日本新冠、台灣流感 林氏璧揭前往日本旅遊別忘了先做「這件事」

美加夜空驚現「神秘火球」！200多人目擊 專家揭曉真實身分：非流星

身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

文化幣「表演藝術青年席位」加碼 每票再回饋百點

中央社／ 台北29日電

2025年文化幣自元旦開放領用，13歲至15歲首次發放每人可領600點、16歲至22歲1200點，使用邁入最後3個月。文化部今天宣布「青春觀表藝，票票贈百點」活動，每張票加碼獲得100點回饋。

文化部今天發布新聞稿表示，自10月1日至12月31日，使用文化幣購買「表演藝術青年席位」，除了原有特價優惠，每張票加碼獲得100點回饋。13歲到15歲最高回饋600點，16歲到22歲最高1200點，邀請青年朋友走進劇場。文化部也預告，各種優惠將持續辦理及公布，請把握今年最後3個月使用期間。

文化部表示，2025年文化幣領用至今，領取人數近160萬人、領取率達77%，消費金額超過12億元。

其中為了降低青少年欣賞表演藝術門檻，特別推出「青年席位」，包含特別選定視線優良區域推出的「專屬青年席位區」，或是全場可以自由選位的「5折自由座」，都可以享有以文化幣折抵至少100點（含）以上購票，享有5折或5折以下的專屬優惠。

從數據分析，「表演藝術青年席位」今年至今已售出近4萬張票券，帶動表演藝術及文化體驗佔整體文化幣使用比例達到近2成，尤其各縣市或表演藝術團隊特別推出的「青年專場」，更是受到青少年歡迎。為了持續鼓勵青少年購票入場觀看表演藝術，文化部特別加碼文化幣購買青年席位可再獲百點回饋。

文化部表示，第4季通常是各大藝術季百花盛開的季節，正是青少年朋友入場欣賞各類型表演藝術的最好時機。

2025年文化幣的領用期限即將於12月31日結束，除了青年席位及加贈百點活動外，全年度持續有「獨立書店購書2點送1點」、「國片消費350點送100點」、「消費滿200點抽文化幣」及「新朋友邀請碼」等優惠持續進行，尚未領取或尚有餘額的青年朋友，請把握最後3個月。

青年 文化幣

延伸閱讀

臺師大「表演藝術學系」成立 打造原創音樂劇人才培育基地

「鬼地方」掀台書韓流！金泰成獲文化獎章 李遠：台灣文學走進全世界

新科人間國寶出爐！增列卑南族傳統織布工藝認定保存者：Sunay Paelabang孫菊花

首屆文化基地「島呼冊店」驚傳月底熄燈 嘉市老木屋書店無奈

相關新聞

「打罵教育是台灣競爭力根基」引議 施淑婷：反對任何形式霸凌虐待

今天是教師節連假最後一天，新竹市政府昨舉辦祭孔典禮，民政處長施淑婷昨深夜在臉書發文，稱「個人覺得打罵教育才是台灣競爭力的...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

教師節放假開心嗎？女師嘆一事改善更重要：誰沒被投訴過

今年教師節恢復放假，一名女教師發文，稱她去改裙子時，修改師跟她說教師節有放假，但她回應「寧願不要放假」，並吐露身處教學現場的心聲。她指出目前教學環境不好，常常被投訴，讓她感到非常無奈。

全教總調查 校園濫訴多 97%教師怒喊拒「無差別受理」

昨天是教師節，卻有近百名教師前往教育部抗議校園濫訴，全教總更公布「教師節教育施政意見調查表」，選出教育部應立刻停止的五大...

幼兒園開始學書寫好嗎？專家提醒比寫字更重要的事

幼兒園以生活自理、探索學習為主，但上小學就要學寫字，不少家長憂心孩子跟不上，煩惱要不要給幼兒提早學書寫。究竟，幼兒園要不要就學習書寫，怎麼學才有利幼小銜接？

南市補習教育苗有成 1250人受惠助學3千萬

今天是教師節，南市補習教育事業協會今舉辦「優質補教、愛心助學」優良教師頒獎典禮暨育苗專案表揚，共有20位教師獲獎，市長黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。