教師節放假開心嗎？女師嘆一事改善更重要：誰沒被投訴過

聯合新聞網／ 綜合報導
教師節開心了誰？一名教師表示「寧願不要放假」。示意圖／ingimage
教師節開心了誰？一名教師表示「寧願不要放假」。示意圖／ingimage

今年教師節恢復放假，一名女教師發文，稱她去改裙子時，修改師跟她說教師節有放假，但她回應「寧願不要放假」，並吐露身處教學現場的心聲。她指出目前教學環境不好，常常被投訴，讓她感到非常無奈。

一名女網友在Dcard發文，表示她是一名教師，近日拿一件裙子去改，修改師跟她說：「妳們今年教師節有放假喔」，並提到了之前台南國中生嗆老師的事件。原PO表達了從事教職的無奈，並直言：「寧願不要放這天假，而希望教育環境能變好。」

原PO表示，現在的教學環境裡，常常遭到投訴，教師真的特別無奈，就算放假，「老師真的開心嗎？」，也好奇「有沒有哪位老師你還沒被投訴過？」，希望其他教師網友能分享自己的經歷。

此文一出，不少網友分享教師的難處，「老師就是薪水不高餓不死，薪水被通膨吃掉，退撫金也越來越爛，趁年輕還沒腳麻還是要趕快走」、「我學校是高中+高職組合，我帶高職班，有兼授高中部，高中部素質還可以，高職參差不齊，學生真的就是來繳錢拿文憑的，狀況也多」、「小孩太皮，被投訴太兇，這幾年慈眉善目後，變成被小孩坑說老師打」。

也有網友提出其他建議，「想要快意人生，別做一些偏離妳性格太多的事，該軟就軟，該硬就硬」、「實在做不下去，現在就逃到體制外做其他教育」、「不放假也不能改善教育環境，我們還是就開心的放這個連假吧，開開心心的休息、做自己的事就好了」。

教師節 教師 連假

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

教師節放假開心嗎？女師嘆一事改善更重要：誰沒被投訴過

今年教師節恢復放假，一名女教師發文，稱她去改裙子時，修改師跟她說教師節有放假，但她回應「寧願不要放假」，並吐露身處教學現場的心聲。她指出目前教學環境不好，常常被投訴，讓她感到非常無奈。

全教總調查 校園濫訴多 97%教師怒喊拒「無差別受理」

昨天是教師節，卻有近百名教師前往教育部抗議校園濫訴，全教總更公布「教師節教育施政意見調查表」，選出教育部應立刻停止的五大...

新北學子勇奪地理奧林匹亞佳績 探究實作展現國際視野

第24屆全國高中地理奧林匹亞競賽揭曉，新北市學生在4大組別皆有斬獲，共奪下1金3銀2銅及多項佳作與人氣獎，成績亮眼。其中...

幼兒園開始學書寫好嗎？專家提醒比寫字更重要的事

幼兒園以生活自理、探索學習為主，但上小學就要學寫字，不少家長憂心孩子跟不上，煩惱要不要給幼兒提早學書寫。究竟，幼兒園要不要就學習書寫，怎麼學才有利幼小銜接？

南市補習教育苗有成 1250人受惠助學3千萬

今天是教師節，南市補習教育事業協會今舉辦「優質補教、愛心助學」優良教師頒獎典禮暨育苗專案表揚，共有20位教師獲獎，市長黃...

