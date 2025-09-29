教師節放假開心嗎？女師嘆一事改善更重要：誰沒被投訴過

今年教師節恢復放假，一名女教師發文，稱她去改裙子時，修改師跟她說教師節有放假，但她回應「寧願不要放假」，並吐露身處教學現場的心聲。她指出目前教學環境不好，常常被投訴，讓她感到非常無奈。

一名女網友在Dcard發文，表示她是一名教師，近日拿一件裙子去改，修改師跟她說：「妳們今年教師節有放假喔」，並提到了之前台南國中生嗆老師的事件。原PO表達了從事教職的無奈，並直言：「寧願不要放這天假，而希望教育環境能變好。」

原PO表示，現在的教學環境裡，常常遭到投訴，教師真的特別無奈，就算放假，「老師真的開心嗎？」，也好奇「有沒有哪位老師你還沒被投訴過？」，希望其他教師網友能分享自己的經歷。

此文一出，不少網友分享教師的難處，「老師就是薪水不高餓不死，薪水被通膨吃掉，退撫金也越來越爛，趁年輕還沒腳麻還是要趕快走」、「我學校是高中+高職組合，我帶高職班，有兼授高中部，高中部素質還可以，高職參差不齊，學生真的就是來繳錢拿文憑的，狀況也多」、「小孩太皮，被投訴太兇，這幾年慈眉善目後，變成被小孩坑說老師打」。

也有網友提出其他建議，「想要快意人生，別做一些偏離妳性格太多的事，該軟就軟，該硬就硬」、「實在做不下去，現在就逃到體制外做其他教育」、「不放假也不能改善教育環境，我們還是就開心的放這個連假吧，開開心心的休息、做自己的事就好了」。

