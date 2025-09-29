聽新聞
全教總調查 校園濫訴多 97%教師怒喊拒「無差別受理」

聯合報／ 記者李芯／台北報導
數十名教師昨至教育部前抗議，批評校事會議制度架空教評會與考核會，已淪「教育東廠」。記者林伯東／攝影
昨天是教師節，卻有近百名教師前往教育部抗議校園濫訴，全教總更公布「教師節教育施政意見調查表」，選出教育部應立刻停止的五大政策，其中九成七的教師要求立即停止「無差別受理」的校園投訴機制外，校外導護、雙語政策也被列在希望停止的政策之一。

對此，教育部僅重申，將在今年底前，針對校事會議提出精進方案，包括限制匿名檢舉等。

全教總昨公布「教師節教育施政意見調查表」，總計逾一點一萬名教師填寫。調查顯示，有百分之九十六點七的教師，要求廢止的「無差別受理校園投訴機制」，其次是校外導護、教師缺額轉嫁現場超鐘點、校園愛心球以及雙語政策。

此外，針對幼教的「幼兒園廉價延長照顧」與「教保人員十八小時假日無休研習」也均獲六成教師勾選。

基層教師直言，現行的校事會議基本上已經算是預設老師有罪，校外導護則是讓老師淪為馬路上的交通指揮，權責不符，雙語政策則淪為犧牲學科內涵的「雙語展演」，讓學生的學習流於表淺。

中興大學資工系退休教授廖宜恩感嘆，過往老師是有尊嚴的職業，但現在的老師沒有尊嚴也沒有平等，只要扣上不適任教師的帽子，就會名聲掃地。

宜蘭縣教師職業工會理事長蕭家怡則說，老師在教學現場已經被當成超人，在繁忙的庶務與教學活動中，還要兼顧資訊設備維護、甚至擔任午餐秘書，一整天的時間，還有多少心力留在教學？

全教總理事長侯俊良表示，調查顯示台灣教師面臨行政負擔過重、薪資偏低及投訴機制濫用等問題，呼籲教育部在十月五日的「世界教師日」之前，應透過函釋導正校事會議大小案都辦的現況，除非教師行為達解聘、停聘、不續聘標準，否則不可再輕易啟動調查。

教師節 校園 教育部 全教總

