南市補習教育苗有成 1250人受惠助學3千萬

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市補習教育事業協會今舉辦「優質補教、愛心助學」優良教師頒獎典禮暨育苗專案表揚。記者鄭惠仁／攝影
今天是教師節，南市補習教育事業協會今舉辦「優質補教、愛心助學」優良教師頒獎典禮暨育苗專案表揚，共有20位教師獲獎，市長黃偉哲也前往祝賀。理事長洪嘉鴻表示，育苗專案共有90家補習班共襄善舉，提供1250個」助學名額，其中學費全免有594名、半價優惠有683名，助學金額超過3千萬元。

洪嘉鴻感謝補教業者在目前經營辛苦的階段仍願意一同參與計畫，即使面臨虧損風險也要回饋社會的決心，他說，其實協會一直有在幫忙補教業者針對「經營規畫的策略，班務課程的安排」，加強「思考、溝通、調整」。

他說，「育苗專案」前幾年就已經放寬申請門檻、普及助學區域、強化訊息傳遞，除原符合條件的弱勢家庭外增設「家庭遭遇緊急危難或突發事故，經學校輔導室或班導師、家扶中心引薦」填妥資料由協會安排面談與評估，符合資格就會安排適合的補習班就讀。相關資訊可上台南市補習教育事業協會官方網站，或電洽協會專線(06)223-0690申請。

20位獲獎教師包括「師鐸獎」志光王偉銘、學群黃偉貞；「教學組教育奉獻獎」為愛普樂斯徐湘茹、YMCA公園館王心怡、YMCA長榮課照謝羽蓁、英瀚黃佩君、志光林文祥、安德森葉家鳳。「教學組資深教師獎」為威爾森蘇財賢、見橋鄭惟心、英瀚黃千育、英瀚課照吳昱嫺、黛孋王宇祥。「教學組教育新星獎」為學群李鈺婕、京賀松井佳織、三元游竹君。優良教師「行政組」YMCA公園館郭梅花、英瀚張千惠、京賀楊千愛、非凡海佃張秀慈、非凡文理邵丙乾。

南市補習教育事業協會今舉辦「優質補教、愛心助學」優良教師頒獎典禮暨育苗專案表揚。記者鄭惠仁／攝影
教師節 補習 愛心

相關新聞

教師節教育部門口抗議 教師呼籲尊重教師專業、廢除校事會議

今天是教師節，卻有數十位教師在教育部門口抗議，呼籲廢除校事會議制度。這群教師指出，校事會議檢舉人可匿名，且調查過程「有罪...

全教總今公布 教師節萬名教師反映校園投訴無差別受理、行政減量無感

教師節前夕，一萬一千名大專與高國中小幼兒園教師參與全教總的教育施政意見調查，其中有超過九成要求廢止無差別受理校園投訴機制...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

教師節不只祭孔大典 大龍峒狀元文化節體驗拔金牛毛拿狀元筆

今天教師節，台北孔廟除了祭孔大典外，結合商圈特色，北市商業處也輔導大龍峒人文商圈發展促進會舉辦「大龍峒狀元文化節」，讓六...

一般大學寄存名額公布 私校近三年減9成

教育部公布115學年公、私立一般大學寄存名額，一般大學共有8校、寄存452個名額，其中公立大學2校217名、私立大學6校...

