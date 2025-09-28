南市補習教育苗有成 1250人受惠助學3千萬

今天是教師節，南市補習教育事業協會今舉辦「優質補教、愛心助學」優良教師頒獎典禮暨育苗專案表揚，共有20位教師獲獎，市長黃偉哲也前往祝賀。理事長洪嘉鴻表示，育苗專案共有90家補習班共襄善舉，提供1250個」助學名額，其中學費全免有594名、半價優惠有683名，助學金額超過3千萬元。

洪嘉鴻感謝補教業者在目前經營辛苦的階段仍願意一同參與計畫，即使面臨虧損風險也要回饋社會的決心，他說，其實協會一直有在幫忙補教業者針對「經營規畫的策略，班務課程的安排」，加強「思考、溝通、調整」。

他說，「育苗專案」前幾年就已經放寬申請門檻、普及助學區域、強化訊息傳遞，除原符合條件的弱勢家庭外增設「家庭遭遇緊急危難或突發事故，經學校輔導室或班導師、家扶中心引薦」填妥資料由協會安排面談與評估，符合資格就會安排適合的補習班就讀。相關資訊可上台南市補習教育事業協會官方網站，或電洽協會專線(06)223-0690申請。

20位獲獎教師包括「師鐸獎」志光王偉銘、學群黃偉貞；「教學組教育奉獻獎」為愛普樂斯徐湘茹、YMCA公園館王心怡、YMCA長榮課照謝羽蓁、英瀚黃佩君、志光林文祥、安德森葉家鳳。「教學組資深教師獎」為威爾森蘇財賢、見橋鄭惟心、英瀚黃千育、英瀚課照吳昱嫺、黛孋王宇祥。「教學組教育新星獎」為學群李鈺婕、京賀松井佳織、三元游竹君。優良教師「行政組」YMCA公園館郭梅花、英瀚張千惠、京賀楊千愛、非凡海佃張秀慈、非凡文理邵丙乾。

南市補習教育事業協會今舉辦「優質補教、愛心助學」優良教師頒獎典禮暨育苗專案表揚。記者鄭惠仁／攝影

