看見葡萄的美麗與哀愁 彰化村上國小獲全國數位閱讀專題特優
彰化縣大村鄉的巨峰葡萄種植面積約占全縣四成，村上國小學童不但上網閱讀巨峰葡萄資料，也實地走訪鄉內多家葡萄果園，以小學生的視角深入探討大村巨峰葡萄「美麗與哀愁」，榮獲柯華葳線上數位閱讀專題探究學習與競賽的國小A組特優，獻給老師作為教師節禮物。
台灣閱讀文化基金會舉辦柯華葳線上數位閱讀專題探究學習與競賽，今年194所國中、小學參加，按照學校規模分為四組評比，每一組特優3個名額，村上國小是縣內唯一獲得A組（30班以下）特優的學校。
村上國小教務主任林錦鳳指導學生數位閱讀，施杞臻等5名學童五年級下學期選擇大村特產巨峰葡萄為研究主題，報告內容較傑出，被林錦鳳推薦參賽，並與校內教師賴泓瑋共同輔導學童討論，訂出子題、蒐集和整理、分析資料，組織統整後完成專題探究報告，題目命名為「紫鑽葡萄的美麗與哀愁」，最後按大會規定選出3名組員報告。
「我以為巨峰葡萄是台灣原有品種，探究後才知道從日本引進。」升上六年級的學童頼彥誠自認從數位閱讀收穫很大。小六學童謝承諭說，他得知葡萄可以加工製作多種食品，希望大村葡萄產品能銷售到全國甚至至世界。
小六學童施杞臻表示，本來以為種葡萄很簡單，查資料和參觀葡萄園之後，原來種葡萄不簡單，她和組員都發現除了種植技術高，大村葡萄園還面臨氣候變化、農村人力老化等問題。
這次得獎提供村上全體師生爭取獎項的要領；林錦鳳說，學校致力推動紙本、數位的雙閱讀，成果在柯華葳競賽呈現，令人雀躍，得獎團隊將重理報告後傳交數位讀寫網「青春研值」，也將刊登在「少年報導者」網路公益平台供大眾閱讀，
校長黃宏田表示，全國巨峰葡萄種植面積約2170 公頃，彰化縣1093公頃，其中大村鄉約406公頃，很高興教育部閱讀推手老師林錦鳳和另一位老師賴泓瑋帶領小朋友，從網路蒐集統整資料，深入探究大村葡萄產業的優缺點，能得獎是給村上教學團隊最美麗的教師節禮物。
