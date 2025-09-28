快訊

大官視察災區「雨鞋竟然是亮的」 災民批：不如一個志工幫忙鏟泥

看見葡萄的美麗與哀愁 彰化村上國小獲全國數位閱讀專題特優

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣村上國小獲得柯華葳線上數位閱讀專題探究學習與競賽的國小特優。記者簡慧珍／攝影
彰化縣村上國小獲得柯華葳線上數位閱讀專題探究學習與競賽的國小特優。記者簡慧珍／攝影

彰化縣大村鄉的巨峰葡萄種植面積約占全縣四成，村上國小學童不但上網閱讀巨峰葡萄資料，也實地走訪鄉內多家葡萄果園，以小學生的視角深入探討大村巨峰葡萄「美麗與哀愁」，榮獲柯華葳線上數位閱讀專題探究學習與競賽的國小A組特優，獻給老師作為教師節禮物。

台灣閱讀文化基金會舉辦柯華葳線上數位閱讀專題探究學習與競賽，今年194所國中、小學參加，按照學校規模分為四組評比，每一組特優3個名額，村上國小是縣內唯一獲得A組（30班以下）特優的學校。

村上國小教務主任林錦鳳指導學生數位閱讀，施杞臻等5名學童五年級下學期選擇大村特產巨峰葡萄為研究主題，報告內容較傑出，被林錦鳳推薦參賽，並與校內教師賴泓瑋共同輔導學童討論，訂出子題、蒐集和整理、分析資料，組織統整後完成專題探究報告，題目命名為「紫鑽葡萄的美麗與哀愁」，最後按大會規定選出3名組員報告。

「我以為巨峰葡萄是台灣原有品種，探究後才知道從日本引進。」升上六年級的學童頼彥誠自認從數位閱讀收穫很大。小六學童謝承諭說，他得知葡萄可以加工製作多種食品，希望大村葡萄產品能銷售到全國甚至至世界。

小六學童施杞臻表示，本來以為種葡萄很簡單，查資料和參觀葡萄園之後，原來種葡萄不簡單，她和組員都發現除了種植技術高，大村葡萄園還面臨氣候變化、農村人力老化等問題。

這次得獎提供村上全體師生爭取獎項的要領；林錦鳳說，學校致力推動紙本、數位的雙閱讀，成果在柯華葳競賽呈現，令人雀躍，得獎團隊將重理報告後傳交數位讀寫網「青春研值」，也將刊登在「少年報導者」網路公益平台供大眾閱讀，

校長黃宏田表示，全國巨峰葡萄種植面積約2170 公頃，彰化縣1093公頃，其中大村鄉約406公頃，很高興教育部閱讀推手老師林錦鳳和另一位老師賴泓瑋帶領小朋友，從網路蒐集統整資料，深入探究大村葡萄產業的優缺點，能得獎是給村上教學團隊最美麗的教師節禮物。

