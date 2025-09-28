教師節不只祭孔大典 大龍峒狀元文化節體驗拔金牛毛拿狀元筆

今天教師節，台北孔廟除了祭孔大典外，結合商圈特色，北市商業處也輔導大龍峒人文商圈發展促進會舉辦「大龍峒狀元文化節」，讓六藝廣場飄滿書卷芬芳。

今年活動延續往年，規畫各式文化體驗，包含「拔金牛毛拿狀元筆」、「手作狀元帽」及「手作狀元糕」等，更設計兼具趣味與教育意義的「六藝」（禮、樂（詩）、射、御、書、數）闖關遊戲，許多民眾走訪大龍峒商圈，在歷史街區體驗文化、學習與遊憩，感受大龍峒文化風采與街區活力。

商業處高振源表示，民國14年台北孔廟選址於大龍峒，周邊更有保安宮、以木造瓦蓋店舖相連的四十四坎街、俗稱老師府的國定古蹟陳悅記祖宅及清代由民間創辦的樹人書院，使大龍峒商圈成為兼具信仰與文化特色的重要聚落。

為活絡商圈經濟並促進在地發展，市府持續輔導大龍峒商圈於每年秋季教師節前後舉辦「大龍峒狀元文化節」，規畫多元互動體驗，以創新且趣味的方式呈現傳統文化與地方特色，串聯歷史人文與在地故事，營造濃厚文化氛圍，推廣弘揚充滿書卷氣息的「狀元精神」，展現大龍峒商圈獨有的文風魅力與生命力。

台北市大龍峒人文商圈發展促進會理事長張賦脈表示，為讓傳統文化以更貼近生活的方式傳遞，「2025大龍峒狀元文化節」設計符合六藝概念的現代版闖關遊戲，完成闖關者還可獲得榮譽證書留念；現場還有「拔金牛毛拿狀元筆」、「手作狀元帽」、「手作狀元糕」及保安里義工媽媽傳授製作傳統美食的秘訣，希望藉由文化體驗讓民眾更認識大龍峒商圈獨有風貌。

六藝廣場入口更設置以蔥和芹菜裝飾、象徵智慧與勤奮的「狀元聰明門」，寓意著走過聰明門，就像獲得好運與聰明才智；活動結束後，妝點的綠色植栽也分送給現場參與民眾，展現文化加值環保理念的巧思，為活動留下更深刻的意義。

另外，即日起至10月6日期間凡於33家商圈特約店家消費滿額（由特約店家各自設定），憑消費憑證即可前往保安里辦公室兌換限量狀元帽摺紙以及考試平安符，為活動留下紀念，也帶回好運與祝福！更多活動相關資訊歡迎至「台北市大龍峒人文商圈發展促進會」FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/profile.php?id=100064860670345）或「台北市商業處-我是商Ya人」FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/tcooc/）查詢。 教師節台北孔廟除祭孔大典外，結合商圈特色，北市商業處也輔導大龍峒人文商圈發展促進會舉辦「大龍峒狀元文化節」，讓六藝廣場飄滿書卷芬芳。北市商業處提供

