賴總統：政府會給老師更多支持 一起幫助學生圓夢
今天是教師節，總統賴清德感謝老師盡心盡力、春風化雨，祝教師節快樂；他說，未來政府也會繼續給老師更多支持，一起努力幫助學生有更多圓夢機會。
賴總統透過臉書發文表示，「一日為師，終身為父」，是學生及家長對師恩的感念。每一年，也看到許多老師，對教育熱忱數十年來不減、愛心不變，為學生、為教育做出奉獻，令人欽佩。
他說，教育栽培人才，人才多、人才好，國家社會自然會好。近年來，政府也持續推動教育平權、全人教育，並投資高等教育，希望用教育，為孩子裝上飛向夢想的翅膀。未來政府也會繼續給老師更多支持，一起努力幫助學生，有更多圓夢的機會。
