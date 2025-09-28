一般大學寄存名額公布 私校近三年減9成

快訊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部統計今年一般大學寄存名額數量，公立大學2校217名、私立大學6校235名。本報資料照片
教育部公布115學年公、私立一般大學寄存名額，一般大學共有8校、寄存452個名額，其中公立大學2校217名、私立大學6校235名，私校部分相較兩年前已減約9成。技專校院方面，由於學校本年度停招申請尚未核定，還無法計算確切寄存名額。

教育部統計今年一般大學寄存名額數量，公立大學2校217名、私立大學6校235名。回顧近年大學寄存名額，113學年一般大學共寄存2716個名額，公立29名、私立2687名；114學年一般大學寄存615個名額，公立163名、私立452名，可見今年公立大學寄存名額為近3年新高，私立大學則比113學年減少約9成。

對此，升學輔導平台大學問執行長魏佳卉分析，名額減少代表大學較看好未來招生狀況，造成此現象的原因，一來是現在學生有「選系不選校」的趨勢，二來是政府推動私校學費補貼政策，拉平公私立學校學費。

技專校院的部分，教育部指出，部分學校依教育部相關規定，得於9月20日前申請115學年度系科停招，學校停招申請案如獲核定停招，學校可選擇申請寄存名額或依規定調整至其他系科，因此目前未有115學年度確切的寄存名額。

教育部說，為強化學校自我調控責任，建立內部招生名額彈性調整機制，除依總量標準第8條各款規定據以調減各校招生名額外，自103學年度起亦開放大學校院於提報總量作業時，得由學校自行評估申請主動調減（寄存）招生名額，以貼近學校招生現況，調整適度規模。經報教育部審核後予以核定，原則尊重學校招生名額分配規畫。

