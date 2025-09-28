教師節教育部門口抗議 教師呼籲尊重教師專業、廢除校事會議
今天是教師節，卻有數十位教師在教育部門口抗議，呼籲廢除校事會議制度。這群教師指出，校事會議檢舉人可匿名，且調查過程「有罪推定」，導致亂象不斷，呼籲尊重教師專業，杜絕教學現場惡意濫訴，重建教學互信。
數十位教師今日自發在教育部門口集結，呼籲廢除校事會議。該行動提出校事會議的3大亂象，首先是檢舉人匿名，教師無法確認是否存在利益衝突，立案標準全由校長說了算；再來是調查委員由校長遴選，證人無須具結，證詞可以自說自話；第三是有罪推定，只要被送進校事會議，老師幾乎先背上汙名，必須「自證清白」，嚴重違背法治社會「無罪推定」的基本原則。
中興大學資工系退休教授廖宜恩感嘆過往老師是有尊嚴的職業，但現在的老師沒有尊嚴也沒有平等，只要扣上不適任教師的帽子，就會名聲掃地、沒人敢接近。對於這樣壓迫老師、摧毀教學熱情的體制，他呼籲為台灣的下一代著想，立即修法。
桃園市教育產業工會理事長吳明玉亦到場聲援，她直言，校事會議的「太上皇組織」架空教評會、考核會，沒有人可以質疑調查報告，調查委員也缺乏專業度。老師固然會有犯錯的時候，但校事會議的追殺導致認真的老師無法安心教學，希望能檢討廢除。
這群教師在教育部前拉起布條，並提出四大訴求，呼籲尊重教師專業、不容惡意濫訴，終止教育黑箱、重建教學互信，應廢除校事會議，並重審教師冤案。
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
▪多名考生撲空氣炸！托福考場時間地點全改「台中變新竹」僅公告未通知
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言