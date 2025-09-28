快訊

陳珮琪質疑「喝北所水約半年就會跑出石頭」 北所駁斥：均符規範

促進健康還有助抗癌 研究曝高強度間歇運動減緩癌細胞生長

男星赴花蓮救災…現場驚傳「水又來了」 志工緊急撤離畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

教師節教育部門口抗議 教師呼籲尊重教師專業、廢除校事會議

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
數十名教師上午齊聚教育部前抗議，直指2019年修法後設立的「校事會議」制度，痛批已淪為「教育東廠」，架空教評會與考核會，成為校長整肅異己的工具，導致認真教學的老師被誣陷甚至被迫離職。記者林伯東／攝影
數十名教師上午齊聚教育部前抗議，直指2019年修法後設立的「校事會議」制度，痛批已淪為「教育東廠」，架空教評會與考核會，成為校長整肅異己的工具，導致認真教學的老師被誣陷甚至被迫離職。記者林伯東／攝影

今天是教師節，卻有數十位教師在教育部門口抗議，呼籲廢除校事會議制度。這群教師指出，校事會議檢舉人可匿名，且調查過程「有罪推定」，導致亂象不斷，呼籲尊重教師專業，杜絕教學現場惡意濫訴，重建教學互信。

數十位教師今日自發在教育部門口集結，呼籲廢除校事會議。該行動提出校事會議的3大亂象，首先是檢舉人匿名，教師無法確認是否存在利益衝突，立案標準全由校長說了算；再來是調查委員由校長遴選，證人無須具結，證詞可以自說自話；第三是有罪推定，只要被送進校事會議，老師幾乎先背上汙名，必須「自證清白」，嚴重違背法治社會「無罪推定」的基本原則。

中興大學資工系退休教授廖宜恩感嘆過往老師是有尊嚴的職業，但現在的老師沒有尊嚴也沒有平等，只要扣上不適任教師的帽子，就會名聲掃地、沒人敢接近。對於這樣壓迫老師、摧毀教學熱情的體制，他呼籲為台灣的下一代著想，立即修法。

桃園市教育產業工會理事長吳明玉亦到場聲援，她直言，校事會議的「太上皇組織」架空教評會、考核會，沒有人可以質疑調查報告，調查委員也缺乏專業度。老師固然會有犯錯的時候，但校事會議的追殺導致認真的老師無法安心教學，希望能檢討廢除。

這群教師在教育部前拉起布條，並提出四大訴求，呼籲尊重教師專業、不容惡意濫訴，終止教育黑箱、重建教學互信，應廢除校事會議，並重審教師冤案。

教師節 教育部 中興大學

延伸閱讀

全教總調查揭血汗政策困境 9成6教師籲停止濫訴

教師節放假重啟：我們到底在放誰的假？

教師節連假第2天！國道、省道上午21處地雷路段注意 國5實施高乘載

教師節連假苗栗不平靜 銅鑼大興善寺、頭份市區鐵皮屋接連大火

相關新聞

全教總今公布 教師節萬名教師反映校園投訴無差別受理、行政減量無感

教師節前夕，一萬一千名大專與高國中小幼兒園教師參與全教總的教育施政意見調查，其中有超過九成要求廢止無差別受理校園投訴機制...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

教師節教育部門口抗議 教師呼籲尊重教師專業、廢除校事會議

今天是教師節，卻有數十位教師在教育部門口抗議，呼籲廢除校事會議制度。這群教師指出，校事會議檢舉人可匿名，且調查過程「有罪...

基隆近年3所小校走入歷史 但也有3校發展特色課程轉型尋出路

基隆市有11所小學，每年級都只有1個班，其中8校學生總人數低於100人。教育處今天表示，學生未達50人會啟動學校合併或停...

曾參加1人畢業典禮 廖先翔：這樣對孩子是好的嗎？質詢教育部提對策

少子化趨勢讓部分小學人數下降，新北市立委廖先翔今天說，參加過只有1名畢業生的畢業典禮，心想這樣對孩子是最好的嗎？併校不是...

新北4校長獲領導卓越獎 全國第一展現教育力

教育部公布114年度「校長領導卓越獎」名單，新北市共有新北高工孔令文、永和國中陳玉芬、民安國小王健旺、文德國小李慧美等4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。