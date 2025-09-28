教師節教育部門口抗議 教師呼籲尊重教師專業、廢除校事會議

今天是教師節，卻有數十位教師在教育部門口抗議，呼籲廢除校事會議制度。這群教師指出，校事會議檢舉人可匿名，且調查過程「有罪推定」，導致亂象不斷，呼籲尊重教師專業，杜絕教學現場惡意濫訴，重建教學互信。

數十位教師今日自發在教育部門口集結，呼籲廢除校事會議。該行動提出校事會議的3大亂象，首先是檢舉人匿名，教師無法確認是否存在利益衝突，立案標準全由校長說了算；再來是調查委員由校長遴選，證人無須具結，證詞可以自說自話；第三是有罪推定，只要被送進校事會議，老師幾乎先背上汙名，必須「自證清白」，嚴重違背法治社會「無罪推定」的基本原則。

中興大學資工系退休教授廖宜恩感嘆過往老師是有尊嚴的職業，但現在的老師沒有尊嚴也沒有平等，只要扣上不適任教師的帽子，就會名聲掃地、沒人敢接近。對於這樣壓迫老師、摧毀教學熱情的體制，他呼籲為台灣的下一代著想，立即修法。

桃園市教育產業工會理事長吳明玉亦到場聲援，她直言，校事會議的「太上皇組織」架空教評會、考核會，沒有人可以質疑調查報告，調查委員也缺乏專業度。老師固然會有犯錯的時候，但校事會議的追殺導致認真的老師無法安心教學，希望能檢討廢除。

這群教師在教育部前拉起布條，並提出四大訴求，呼籲尊重教師專業、不容惡意濫訴，終止教育黑箱、重建教學互信，應廢除校事會議，並重審教師冤案。

