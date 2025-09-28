快訊

基隆近年3所小校走入歷史 但也有3校發展特色課程轉型尋出路

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市尚仁國小推動的「楓香LEAD 領航啟未來」教案，入圍今年教育部教學卓越獎。圖／基市府教育處提供
基隆市尚仁國小推動的「楓香LEAD 領航啟未來」教案，入圍今年教育部教學卓越獎。圖／基市府教育處提供

基隆市有11所小學，每年級都只有1個班，其中8校學生總人數低於100人。教育處今天表示，學生未達50人會啟動學校合併或停辦整合作業，校方也可提出轉型發展申請。全市已有3所小學發展特色課程，吸引新生入學。

基隆市教育處說，依據「基隆市國民中小學整合暨轉型發展作業準則」規定，學校學生總數（不含幼兒園）不滿50人的學校，除委託私人辦理及以公辦公營實驗教育外，應辦理學校合併或停辦整合作業，或提出轉型發展之申請。

教育局指出，當要啟動學校整併或停辦作業時，市府會組成國民中小學整合發展諮詢輔導小組，召開諮詢輔導會議，提供學校合併、停辦或轉型發展諮詢與輔導建議。經過相關指標專案評估、公聽會、初審小組及教育審議委員會等程序後，辦理學校合併或停辦作業。

教育處統計，月眉、太平和尚智國小，已因招生不足停辦。本學年度仍有11所國小，6個年級都只有1班，分別是中正、忠孝、和平、東光、港西、仙洞、中華、瑪陵、復興、尚仁和八堵國小。其中8所國小學生數低於100人，依序是瑪陵92人、仙洞89人、中正87人、東光81人、和平69人、港西65人、忠孝和復興國小各50人。

基市府鼓勵小校發展特色課程，瑪陵國小已轉型公辦民營學校，將在地文史、生態融入日常課程，從學校修樹、社區共讀到文物室與校園探索營，讓家長與社區認同學校的教育價值。

基市府推動雙語教育政策，尚仁國小列名A級雙語領航學校，並開發自我領導課程。這所只有126名學生的小學，今年以「楓香LEAD 領航啟未來」教案，主打領導力、創新力與影響力策略，入圍教育部教學卓越獎。

八堵自國小已改制為公辦公營實驗學校，歷年推出設計提案、美學、農作與自主學習等核心課程，並以森巴鼓隊等競賽成績作為宣傳亮點，穩定學生人數不再下滑。

基隆市尚仁國小推動的「楓香LEAD 領航啟未來」教案，入圍今年教育部教學卓越獎。圖／基市府教育處提供
基隆市尚仁國小推動的「楓香LEAD 領航啟未來」教案，入圍今年教育部教學卓越獎。圖／基市府教育處提供

小學生 基隆 文物

