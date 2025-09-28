全教總調查揭血汗政策困境 9成6教師籲停止濫訴

今天是教師節，全國教師工會總聯合會發表問卷調查，揭露教師認為的5大血汗政策困境，9成6教師希望立即停止無差別受理投訴，另有8成9教師希望能捍衛專業。

全教總於9月中旬進行2025年教師節教育施政意見調查，票選教育部應「立刻停止」與「立刻執行」的10項政策，逾1.1萬名教師參與調查。全教總選在教師節舉行記者會，公布調查結果，呼籲教育部正視基層的集體焦慮。

在最應立刻停止的政策中，前5名均獲得逾6成5教師勾選，以「無差別受理校園投訴機制」（96.7%）比率最高，其次為「校外導護」（80.9%）、「教師缺額轉嫁現場超鐘點」（72.3%）、「校園愛心球」（69.7%）、「雙語政策」（65.4%）。

在最應立刻執行的前5名政策中，以「捍衛專業，當教師後盾」比率最高（89.2%），其次為「真正落實行政減量」（87.4%）、「調高教師待遇」（86.6%）、「增置校安人力」（79.1%）、「降低班級人數」（78.2%）。

宜蘭縣教師職業工會理事長蕭家怡表示，現在老師被當成超人在使用，除了要寫很多計畫，還要參與各類研習、學習各類新興議題、兼顧資訊設備維護、午餐秘書等，還能有多少時間留在教學上；「教學是專業，不是順便」，教師節不光是口號或掌聲，而是需要實際支持，希望教育部成為教師的後盾，為教師捍衛捍衛教育專業。

嘉義縣教師職業工會理事長劉政昇提到，教育部從104年開始說要行政減量，但減的很少、增的很多，例如各部會的公文或政策要教師配合，結果行政減量變行政爆量，成為壓垮教師的最後一根稻草，希望教育部硬起來，別讓老師成為各部會政策的提款機，行政減量要讓教師有感。

全教總理事長侯俊良指出，教師面臨行政負擔過重、薪資偏低、投訴機制濫用等問題，迫切需要政策改善，呼籲教育部在10月5日世界教師日之前透過公文函示，先改善教學現場濫訴的問題；同時呼籲政院和立院通盤考量各種物價指數，調整教師薪資，透過尊重專業、提升待遇等措施，讓教育永續經營。

