影／928教師齊吶喊 校事會議淪「東廠」呼籲廢除

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
數十名教師上午齊聚教育部前拉布條抗議，教師痛批校事會議形同「太上皇組織」，其調查報告無人可推翻也無人能質疑，要求停止污名化教師，讓教育回到信任與正向循環。記者林伯東／攝影
數十名教師上午齊聚教育部前抗議，直指2019年修法後設立的「校事會議」制度，痛批已淪為「教育東廠」，架空教評會與考核會，成為校長整肅異己的工具，導致認真教學的老師被誣陷甚至被迫離職。

抗議團體提出四大訴求，停止惡意濫訴、終止教育黑箱、廢除校事會議、重審教師冤案。呼籲政府正視教師人權，讓教育回歸信任與尊嚴。

