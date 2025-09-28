影／928教師齊吶喊 校事會議淪「東廠」呼籲廢除
數十名教師上午齊聚教育部前抗議，直指2019年修法後設立的「校事會議」制度，痛批已淪為「教育東廠」，架空教評會與考核會，成為校長整肅異己的工具，導致認真教學的老師被誣陷甚至被迫離職。
抗議團體提出四大訴求，停止惡意濫訴、終止教育黑箱、廢除校事會議、重審教師冤案。呼籲政府正視教師人權，讓教育回歸信任與尊嚴。
【文教熱話題】
FB留言