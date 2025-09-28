全教總今公布 教師節萬名教師反映校園投訴無差別受理、行政減量無感

教師節前夕，一萬一千名大專與高國中小幼兒園教師參與全教總的教育施政意見調查，其中有超過九成要求廢止無差別受理校園投訴機制，八成多教師希望教育部能捍衛教育專業及落實行政減量。來自各地方教師工會的老師反映，學校招不到老師所留下的課堂數，經常被迫分給現場教師，再加上各式各樣的庶務、教學活動，嚴重壓縮老師教學時間心力，更損害學生學習權益。

全教總日前發下「2025年教師節教育施政意見調查表」，並於今日召開記者會公布結果。理事長侯俊良表示，不到一周就有超過萬名教師填寫，調查結果顯示，高達96.7%教師要求廢止的「無差別受理校園投訴機制」，他呼籲在10月5日的「世界教師日」之前，教育部應透過函釋導正校事會議大小案都辦的現況，除非教師行為達解聘、停聘、不續聘標準，否則不可再輕易啟動調查。

根據全教總調查，教師最希望廢止的政策第二名是「校外導護」（80.9%）接下來依序為「教師缺額轉嫁現場超鐘點」（72.3%）、「校園愛心球」（69.7%）及「雙語政策」（65.4%）。

針對現場超鐘點的問題，新竹縣各級學校產業工會理事長雷佳惠表示，無論是學校沒有聘滿還是招不到老師，剩餘堂數經常被迫分給現場教師，再加上教學現場繁瑣的行政事務、研習時數要求，壓縮老師用心備課、批改作業及陪伴孩子的時間。教師血汗超時工作，不僅影響教師身心健康、影響教學品質，也損害學生學習權益。

至於什麼是教師認為最應立刻執行的政策？全教總指出，近九成的教師強烈呼籲教育部「捍衛專業，當教師後盾」（89.2%），接下來依序為「真正落實行政減量」（87.4%）、「調高教師待遇」（86.6%）、「增置校安人力」（79.1%）與「降低班級人數」（78.2%）。

宜蘭縣教師職業工會理事長蕭家怡表示，老師在教學現場已經被當成超人，教育部卻沒有為教師捍衛教學專業，教師需要參與很多計畫、各類研習，在繁忙的庶務與教學活動中，還要兼顧資訊設備維護、甚至擔任午餐秘書，一整天的時間，還有多少心力留在教學？

屏東縣教育產業工會理事長郭瑋真提到，2024年聯合國教學專業高層小組的建議明確指出，教師的薪資必須與具備「類似教育要求的其他行業」保持競爭性，而台灣顯然違反了這項國際標準。因此，強烈呼籲教育部與行政院立即啟動「教師待遇條例」所賦予的工會協商機制，進行結構性上調，以實質提升教師職業的市場競爭力。

全教總表示，萬人調查顯示台灣教師面臨行政負擔過重、薪資偏低及投訴機制濫用等問題，迫切需要政策改善，呼籲教育部應參考基層與國際建議，改善教師職場環境並提升其專業地位，以具體行動回應現場需求，讓教育可以永續經營。

