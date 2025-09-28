影／教師節的集體吶喊 全教總揭五大血汗政策困境

全國教師工會總聯合會(全教總)於本月中旬進行了「2025年教師節教育施政意見調查表」,各選出教育部應該「立刻停止」與「立刻執行」的十項政策措施，製成問卷讓基層教師勾選。本間卷共有超過一萬一千名大專與高國中小幼兒園教師進行填寫。調查結果顯示，第一線教師正被行政雜務與不合理制度壓迫，其中，接近97%的教師要求立即停止「無差別受理」的校園投訴機制,全教總強烈呼籲教育部正視基層的集體焦慮，別讓教育空轉。

「最應立刻停止的政策」中,前五名均獲得超過六成五教師的勾選，認為應該要立刻停止。「不合理的投訴機制」與「非教學的額外負擔」是主要核心。令教師們忍無可忍的是高達 96.7%教師要求廢止的「無差別受理校園投訴機制」。基層教師直言，現行的校事會議基本上已經算是預設老師有罪，讓濫

訴頻傳，問卷中「校事會議毀師滅校」的血淚留言，反映了教師動輒得咎、心力交瘁的困境。

勾選率第二名是毫無改善的「校外導護」(80.9%)與「教師缺額轉嫁現場超鐘點」(72.3%)。前者讓老師淪為馬路上的交通指揮，權責不符；後者則讓血汗超時工作成為常態，嚴重衝擊教學品質。此外，「校園愛心球」(69.7%)被譏為「學校是政策提款機」的代表，各種與教育無關的服務讓學校變成「民眾服務處」。而爭議不斷的「雙語政策」(65.4%)，則被擔憂將淪為犠牲學科內涵的「雙語展演」，讓學生的學習流於表淺。

此外，針對幼教的「幼兒園廉價延長照顧」與「教保人員18小時假日無休研習」也均獲60%教師勾選，凸顯幼教人員在無盡的工時與不合理的勞動條件下，已瀕臨崩潰。

與之相對，在「最應立刻執行的政策」中，近九成的教師(89.2%)強烈呼籲，希望教育部能「捍衛專業，當教師後盾」。基層老師們期盼主管機關能成為堅實依靠，而不是在面對無理指控時，讓他們孤軍奮戰。「真正落實行政減量」(87.4%)與「調高教師待遇」(86.6%)也都衝破八成六的勾選率。有基層老師留言「行政減量根本是越滅越多！」，真實反應了老師們被海量評鑑、報表淹沒的無奈。而調高待遇不僅是跟上通膨的實質需求，更是對教師專業價值的基本尊重。

另外，「增置校安人力」(79.1%)與「降低班級人數」(78.2%)也獲得近八成教師支持。更有老師直言：「如果連降低班級人數這種最基本的法令都還要等人口下降，那到底要教育部幹什麼？」。另外，「獨立於事假計算並由學校支付代課費的身心調適假」與「分十年撥補退撫基金」的勾選率也都分別高於60%，代表了基層教師期待教育部應該要更注重基層教師的勞動條件。 全教總與教師代表上午齊聚一堂喊出心聲。記者邱德祥／攝影

