曾參加1人畢業典禮 廖先翔：這樣對孩子是好的嗎？質詢教育部提對策

少子化趨勢讓部分小學人數下降，新北市立委廖先翔今天說，參加過只有1名畢業生的畢業典禮，心想這樣對孩子是最好的嗎？併校不是要節省經費，而是透過整併資源，讓孩子得在與同儕競爭、合作的環境成長，國教署長彭富源近日將與他討論政策方向。

廖先翔說，參加只有1名畢業生的畢業典禮當天，台下陪伴6年的老師長和與家人為他鼓掌，學生獨自收到市長獎、區長獎等獎項，臉上盡顯幸福，事後他心中浮現一個更深層的問題，這樣的學習環境，對孩子真的是最好的嗎？

廖先翔表示，學校的功能遠不止傳授知識，學校應該也是學習社會規則、建立同儕關係、發展自我認同的場域。當一所學校長期處於極小規模，師資無法專業分科，同儕互動機會不足，擔心孩子所接受的教育經驗會受侷限。

廖先翔認為，併校或教育資源的整合，不應該以節省經費為考量重點，而是要透過整併、合併學校的資源，健全教育環境如硬體設備、教育師資、學生數量、交通規畫，藉以平衡城鄉差異，讓孩子學子得與同儕競爭、合作，在相互扶持的環境成長茁壯。

今年8月間，廖先翔曾質詢教育部長鄭英耀如何看待小校的未來，提出教育資源整合具體措施，讓偏鄉孩子知道他們不會是被遺棄的少數，而是國家的責任與希望。國教署人員已與他的助理聯繫，近日會與彭富源當面討論小校政策。

廖先翔說，政府應該要讓民眾明白，政府不是為了省錢才裁併小校，而是為了給小孩更好的教育環境。學校規模太小反而會侵害孩子的受教權，所以政府應投入更多的資源，提出併校的配套方案，爭取民眾的支持。

新北市教育局表示，少子化趨勢造成近3年小一新生數下探，並與校區地理環境、社區人口結構、家長跨區就學選擇及學齡兒少基數下降有關。今年國小新生數跌破3萬人，僅2萬8066人，有2校新生掛零，分別是平溪區平溪國小、雙溪區柑林國小，其中柑林國小已連2年無新生。

教育局統計全市共212所公立國小（含國中小），學生數低於50人有28校。因應偏鄉學校少子化，年祭出充實專長師資、小校轉型發展計畫、混齡教學與專家輔導機制，並成立偏鄉教育資源中心、推動自由學區制度，另創新推動偏鄉雙語實驗課程，希望協助偏鄉學校保住學生來源，提升教育競爭力。

新北市偏鄉小校也提出「一校就讀多校共學」目標，透過偏遠地區學校教育資源中心整合相關資源，使偏鄉孩子能有更豐富的學校環境，增加學生的群性，落實在地就學願景。

實驗教育計畫方面，新北透過小校轉型計畫，發掘有實驗教育潛力的學校，已輔導5所小學轉型為實驗小學，並有62校採全市自由學區，讓偏鄉學校有機會能透過發展學校特色，爭取都會地區的學生就學，提升學生數。

「只要學區有學生在，不輕易裁併校」，新北教育局長張明文說，新北近年沒有小學裁併或停辦，每年依學齡人口、區域發展與學校規模滾動盤點，透過幫助小校轉型、混齡教學與區域整合，協助學校永續發展，也滾動檢討與評估學區人口結構變化，透過教師員額彈性控管、跨校合作課程、城鄉資源公平分配等方式，穩定學生學習品質。 新北市立委廖先翔關注小校整併政策，圖為瑞芳區鼻頭國小今年有2名學生接受親師祝福畢業。圖／讀者提供 新北市立委廖先翔（左）今年8月質詢教育部長鄭英耀（右）關於小校政策，建議透過整併資源，讓孩子能在與同儕競爭、合作的環境成長。圖／取自廖先翔臉書

