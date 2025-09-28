新北4校長獲領導卓越獎 全國第一展現教育力

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
文德國小校長李慧美強調教育的核心在於學生，應協助孩子發掘興趣、培養自信。圖／新北市教育局提供
教育部公布114年度「校長領導卓越獎」名單，新北市共有新北高工孔令文、永和國中陳玉芬、民安國小王健旺、文德國小李慧美等4位校長獲獎，拿下全國最多，展現新北市在教育領導上的深厚實力。教育局強調，獲獎校長們以教育熱忱陪伴孩子、以創新注入校園，為新北教育寫下驕傲篇章。

新北高工校長孔令文秉持「希望看待每一個孩子」的理念，推動「科技、人文、創意」3大願景，強調全人教育與國際視野。他透過PDCA循環管理提升行政效能，並結合產學合作，深化技職教育品質，讓學生在友善校園中找到自己的未來。

永和國中校長陳玉芬自許為「鼓動孩子翅膀的那陣風」，帶領師生以專業與信任共創教育可能。她認為教育力量來自師生家長的共同努力，獲獎是對全校團隊的肯定。陳玉芬擔任校長已14年，持續以謙遜態度引領學校前行。

成長於雲林農村的民安國小校長王健旺，提出「EFA色相環」領導理念，認為教育應該多姿多彩。他曾擔任新北市藝術輔導團召集人，推動藝術教育扎根校園，並完成中山國小改建與民安國小藝術化校園規劃，榮獲教育部藝術教育貢獻獎，將藝術教育跨域連結至全人教育。

文德國小校長李慧美則強調「教育的核心在學生」，協助孩子發掘興趣與自信；她同時推動教師專業成長，導入科技與創新課程，營造兼具人文與科技的校園環境。李慧美說，榮耀屬於全體師生與家長志工，對她而言校長是教育領航者，獲獎更象徵責任與承諾。

教育局表示，校長是教育最重要的舵手，感謝所有校長以專業與熱情打造幸福校園，新北將持續培育更多具國際視野與教育使命的教育領航者，讓新北教育持續走在全國最前端。

新北高工校長孔令文以希望看待每一個孩子。圖／新北市教育局提供
民安國小校長王健旺讓藝術跨域連結至全人教育。圖／新北市教育局提供
永和國中陳玉芬擔任校長14年，以「鼓動孩子翅膀的那陣風」自許。圖／新北市教育局提供
