新北首創校長拜師禮 AI教育助攻專業傳承

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市教育局與新北市中小學校長協會9月26日舉辦「114學年度初任校長三級輔導座談暨校長領導實地輔導計畫」。圖／新北市教育局提供
新北市教育局與新北市中小學校長協會9月26日舉辦「114學年度初任校長三級輔導座談暨校長領導實地輔導計畫」。圖／新北市教育局提供

校長也有「拜師禮」！新北市教育局與新北市中小學校長協會9月26日舉辦「114學年度初任校長三級輔導座談暨校長領導實地輔導計畫」，19位初任校長在莊重儀式中正式「拜師」，由師傅校長與輔導校長一同陪伴，建立專業支持網絡，讓教育經驗與使命世代傳承，為校園注入新動能。

教育局長張明文指出，校長是學校發展的關鍵推手，更是學生學習的守護者。新北市以「專業增能、社群自主、支持陪伴」三大路徑，從候用校長培育到在職增能，建構完整的三級支持機制。今年更被教育局定位為「AI教育局元年」，率先推出全球第一本實用型行政工具書「行政減量AI手冊」，並啟動650個AI Agent人機協作，協助校長跳脫行政管理角色，成為能善用科技推動課程與教學的教育領航者。

此次活動除了19位初任校長，還有近百位師傅校長及輔導校長共襄盛舉，安排專題講座、分組座談及實地輔導。胡銘浚校長以「承襲優良校務經驗，創造學校教育品質」為題分享心得，並透過分組討論，聚焦課程領導、教學實務與校本課程發展。依計畫，每位初任校長未來將接受至少2場次實地輔導，形成系統性的三級輔導脈絡，讓專業傳承落實在校園現場。

校長協會理事長張明賢表示，透過計畫不僅能強化初任校長專業，更能讓他們在教育道路上不斷成長，進而創造更優質的學習環境。他認為，這也是新北教育發展的重要里程碑。

教育局補充，新北以「數位品德、科技素養、健康整合」為三大核心策略，推動行政減量與治理升級，同時培養學生「會用AI、善用AI、懂責任用AI」的能力，並透過跨域整合、公私協力，將數位品德教育深植校園，讓孩子自信迎向智慧時代。

新北市教育局與新北市中小學校長協會9月26日舉辦「114學年度初任校長三級輔導座談暨校長領導實地輔導計畫」。圖／新北市教育局提供
新北市教育局與新北市中小學校長協會9月26日舉辦「114學年度初任校長三級輔導座談暨校長領導實地輔導計畫」。圖／新北市教育局提供
新北市教育局與新北市中小學校長協會9月26日舉辦「114學年度初任校長三級輔導座談暨校長領導實地輔導計畫」。圖／新北市教育局提供
新北市教育局與新北市中小學校長協會9月26日舉辦「114學年度初任校長三級輔導座談暨校長領導實地輔導計畫」。圖／新北市教育局提供

