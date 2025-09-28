快訊

台灣女生勇闖義大利當口譯 蕭乃嫣志當文化傳遞者

中央社／ 羅馬28日專電

流利切換使用中、義、英語，一位頂著酷酷髮型的台灣女生，經常穿梭在義大利各大國際會議、商貿談判場合。她是在義大利擔任專職口譯10年的蕭乃嫣，對她來說，這份從小嚮往的職志不只是語言轉譯，更乘載了文化交流與傳遞的使命。

蕭乃嫣今年31歲，畢業於輔大義文系，2015年開始到義大利從事專職口譯。她接受中央社專訪表示，她目前在義大利市場上，還沒遇過其他專職口譯的台灣人，可見這份工作的獨特性。

●最大挑戰是題材跨領域 醫學美食無所不包

蕭乃嫣從小對外語展現高度興趣與天份，她認為學習語言最重要是「沉浸式環境」。她大學到羅馬交換學習8個月，驚覺口語進步比在台灣學習3年還多，而遊歷歐洲期間，見識許多國際會議需要大量口譯員，也讓她對這份工作心生憧憬，因此在輔大畢業後到義大利進修並擔任口譯。

「當口譯最大挑戰是每次工作主題都不一樣，可能今天接一個牙醫研討會，兩天之後是美食秀，接著是商業會議或政府訪團，所跨行業非常廣。」蕭乃嫣認為，切換多聲道不是最難的，搞懂各領域行話語專有名詞，才是「台上1分鐘、台下10年功」的專業態度。

蕭乃嫣說，口譯工作有很多事前準備作業，要了解各行各業概況，或兩家談判企業的背景，如果是美食秀，要理解各種食材特色，研究主廚想表達每道菜的精神，「我不會說這是困難，但是一種挑戰，這種挑戰成為我持續進步的動力。」

●機器難懂人類說話梗 AI難完全取代口譯

隨著人工智慧AI愈來愈進步，有些人認為「翻譯」會是率先被淘汰的行業。不過蕭乃嫣並不悲觀，她認為AI口譯多半是「直接轉換」，仍難精準詮釋文化語境，尤其中文並非文法結構很制式的語言，同一句話用在不同脈絡或場合，都可能有不同意義。

「例如獲得稱讚時，中文常會謙虛回答沒有啦，如果機器照翻成一個否定句，語意就會差距很大。」蕭乃嫣說，到底翻譯時要選用哪個字，專業口譯現場判斷也是差之毫釐、失之千里，有時足以左右一個重要談判成事或破局。

她解釋，口譯要忠實轉達雙方說的話，但像外交場合比較棘手，往往要靠人為判斷，必須衡量雙方對話的語氣，或我方談判希望達成的目標，「萬一對話擦槍走火出現攻擊性詞彙，要翻譯到哪個程度就要小心拿捏，如果因為口譯不精準造成誤會或激怒對方，談判可能因此破裂。」

蕭乃嫣表示，就算專業口譯要研判現場氣氛，也需一定訓練跟日積月累功力，AI現階段還不易執行這種細節，且萬一AI犯錯，也需要懂得相關語言的人來協助修正。

●口譯走過黃金十年 疫情後現砍價亂象

中義口譯市場分淡旺季，除了暑期或農曆過年活動較少，蕭乃嫣目前工作量少則一個月3場，多則達5到10場。不過她感慨自己走過口譯「黃金十年」，在Covid-19疫情過後，許多商家開始以預算導向壓低成本，或寧可找非專業口譯，不在乎品質。

在義大利企業方面，求職還很流行「親友制」，蕭乃嫣表示，例如某公司需要口譯，常會從家族親友裡面找一個會講英文的，但其實不是會講一種語言，就等於會做口譯，口譯過程有很多「眉角」，是沒學過相關技巧的人難以駕馭的。

此外蕭乃嫣觀察到，在疫情之後，很多企業或官方單位，在權衡品質與預算時，也會優先考量省錢，僅選擇報價較低的譯者，不考慮背景資歷。

「翻譯是很分眾的市場，要尊重每個人的選擇，但我常會接到需要幫人擦屁股的案子，因為效果不如預期，或訊息未被正確傳達，最後還是需專業口譯協助。」蕭乃嫣表示，近年她很常接到這種幫忙善後的工作，對方可能反而要花兩次口譯費用，因此她很希望口譯工作的專業性，能被更多人正確認識與理解。

