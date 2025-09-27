學生圖畫書創作獎 描繪家庭互動、祖孫情感奪特優

教育部今天舉辦「第20屆全國學生圖畫書創作獎」頒獎典禮，特優作品展現創意，包括化身動物展現家庭互動，以幽默手法呈現祖孫三代情感等，兼具趣味與巧思。

第20屆全國學生圖畫書創作獎有923名學生、738件作品參賽，得獎作品共104件，今天在台灣藝術教育館南海劇場舉辦頒獎典禮。

台中市陳平國小學生吳承軒的作品「天黑請閉眼」獲得國小中低年級組特優，敘事方式充滿想像力，一起睡覺的哥哥會變成樹懶、蝙蝠、貓頭鷹等動物，有時可怕、有時煩人。家人們為了能好好睡覺，以民主方式召開家庭會議，一起討論天黑以後的規矩。

台中市四張犁國中學生蔡永豐以作品「金孫」獲得特優。他所創作的圖畫書，以幽默手法呈現祖孫三代互動，運用恐龍、原始人、雞、蛇等動物的行為對照主劇情的發展，活潑又有趣。

評審代表郭乃文指出，今年是繪本界豐收的一年，文化部開始支持繪本界的創作新秀、並設置新獎項「金繪獎」，值得學生圖畫書創作獎的得主們後續爭取。

郭乃文提醒，圖畫書除了圖和文，編排、構圖也需要好好注意。他並建議思考圖文分工，畢竟每個人擅長的東西不一樣，有人對圖像符號解讀能力強，有人則對文字非常敏感，未來可找尋共同創作的夥伴，各司其職，「創作合作的過程也可以非常美好。」

