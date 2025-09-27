教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議優化機制，預計於年底提出精進方案；為落實行政減量，除持續減少訪視評鑑外，也承諾由教育部率先做起，建立司、處、署資料共享平台與機制，落實公文減量、避免重複填報，並精簡計畫申請流程。

日前全國教育產業總工會、全國教師工會總聯合會、全國代理暨代課教師產業工會等多個教育團體，接連於教師節前夕召開記者會，呼籲教育部正視教師荒、校園濫訴等問題。

鄭英耀今天信上指出，會協助地方政府逐年釋放正式教師員額，提供更多正職機會穩定人力。今年更首次對國教署所屬國私立高中職及國立國中小教師，發放敬師禮券1000元，對2.4萬名的老師表達感謝。

鄭英耀也表示，行政院也相當關心1.6萬名特教老師的辛勞，自明年2月起，也調高「特教職務加給」至2800元，另外，自今年8月開始，公立中小學及幼兒園合格代理教師，可比照專任教師採計職前年資提敘薪級；另為充裕偏遠地區學校師資，將放寬偏遠地區中小學代理教師年資，可同時折抵教育實習及提敘薪級。

鄭英耀也於信上表示，他從小學老師、大學教授、大學校長，到現在擔任教育部長，這一路走來始終相信，教育不只是傳遞知識，更是理解、陪伴與啟發。孩子有不同的特質與節奏，教育的美，是讓他們能在被理解、被相信的環境裡找到屬於自己的力量。因此，尊重差異、支持多元與發展，才是教育的真諦。

鄭英耀說，台灣今年人均GDP睽違22年首次超越韓國，歸功於產業的蓬勃發展，且非短期現象；但真正支撐台灣經濟與產業成果的幕後英雄，是默默付出的教師們，持續為台灣培育優秀的人才，共同成就今日的榮耀。

鄭英耀表示，近年教育現場的挑戰比以往更多，也深刻感受到教育現場的挑戰，同時看見老師們無私為台灣教育付出，教師的每一份努力、每一份堅持，都是對台灣人才培育最真摯的承諾。也再次感謝教師的用心與付出，最後也共同為花蓮地區受災的教職員生與國人祈福，教育部將與相關部會攜手，協助災區學校盡速復原。

