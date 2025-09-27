快訊

你買的是保險還是詐騙保單？知名演員遭騙3447萬 投保前必知4件事

百貨店王台中新光三越回歸！消費者好驚奇：昔「氣爆的12樓」滿滿都是人

花蓮洪災黑狗卡淤泥撿回一命 「掰咖小黃狂奔」奇蹟重逢看哭：真的是你！

聽新聞
0:00 / 0:00

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，針對校事會議運作先廣徵意見、研議優化機制，預計於今年底提出精進方案。本報資料照片
教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，針對校事會議運作先廣徵意見、研議優化機制，預計於今年底提出精進方案。本報資料照片

明天就是教師節教育部鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議優化機制，預計於年底提出精進方案；為落實行政減量，除持續減少訪視評鑑外，也承諾由教育部率先做起，建立司、處、署資料共享平台與機制，落實公文減量、避免重複填報，並精簡計畫申請流程。

日前全國教育產業總工會、全國教師工會總聯合會、全國代理暨代課教師產業工會等多個教育團體，接連於教師節前夕召開記者會，呼籲教育部正視教師荒、校園濫訴等問題。

鄭英耀今天信上指出，會協助地方政府逐年釋放正式教師員額，提供更多正職機會穩定人力。今年更首次對國教署所屬國私立高中職及國立國中小教師，發放敬師禮券1000元，對2.4萬名的老師表達感謝。

鄭英耀也表示，行政院也相當關心1.6萬名特教老師的辛勞，自明年2月起，也調高「特教職務加給」至2800元，另外，自今年8月開始，公立中小學及幼兒園合格代理教師，可比照專任教師採計職前年資提敘薪級；另為充裕偏遠地區學校師資，將放寬偏遠地區中小學代理教師年資，可同時折抵教育實習及提敘薪級。

鄭英耀也於信上表示，他從小學老師、大學教授、大學校長，到現在擔任教育部長，這一路走來始終相信，教育不只是傳遞知識，更是理解、陪伴與啟發。孩子有不同的特質與節奏，教育的美，是讓他們能在被理解、被相信的環境裡找到屬於自己的力量。因此，尊重差異、支持多元與發展，才是教育的真諦。

鄭英耀說，台灣今年人均GDP睽違22年首次超越韓國，歸功於產業的蓬勃發展，且非短期現象；但真正支撐台灣經濟與產業成果的幕後英雄，是默默付出的教師們，持續為台灣培育優秀的人才，共同成就今日的榮耀。

鄭英耀表示，近年教育現場的挑戰比以往更多，也深刻感受到教育現場的挑戰，同時看見老師們無私為台灣教育付出，教師的每一份努力、每一份堅持，都是對台灣人才培育最真摯的承諾。也再次感謝教師的用心與付出，最後也共同為花蓮地區受災的教職員生與國人祈福，教育部將與相關部會攜手，協助災區學校盡速復原。

教師節 教育部 鄭英耀

延伸閱讀

鄭英耀親赴花蓮勘查學校災損 光復國中粗估災損6000萬

教團盼改善校事會議、行政減量 鄭英耀：不會迴避問題

教師遭濫訴好灰心 教育部長鄭英耀提解方：先從不處理匿名投訴著手

教育部表揚523名資深教師歷年最多 校事會議修法年底提出

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

教師節前夕…范雲：感謝教師就要讓教師安心 續推改善工作環境

明天是教師節，民進黨立委范雲表示，教育品質的提升，需讓教師能在課堂上發揮專業，有安心的教學環境。過去一年，她積極推動多項...

鬱悶教師節／教師最想要禮物出爐 揭心聲與教學困境

今年教師節雖首度放假，卻讓許多老師直言「快樂不起來」。聯合報數位版整理出教師最想要的禮物TOP5，第一名不是放假或加薪，也不是行政減量、小班教學，這份「禮物清單」道出基層教師的共同心聲，也凸顯當前教育現場的困境。

美國南卡教育廳長訪台 與教部簽備忘錄推動訪問教師計畫

美國南卡羅萊納州教育廳廳長維佛（Ellen Weaver）近日訪台，今天與教育部簽署合作備忘錄，推動訪問教師計畫、華語教...

教師節將至 幼教工會籲教保員正名「教保師」重塑專業尊嚴

教師節將至，全國幼教產業工會表示，在幼兒園裡，「教師」一詞卻逐漸被遺忘。工會呼籲政府應檢討現行對學前教育工作者的稱呼，將...

竹縣向教師致敬！首推敬師獎勵金、提前發放教師考績獎金

為感謝教師長年在教育崗位上的無私奉獻，新竹縣政府日前發放114年度教師節「敬師獎勵金（禮券）」，教師考績獎金並提前於9月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。