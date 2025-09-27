助花蓮師生安心學習 北市教育局馳援608萬元

今年教師節雖首度放假，卻讓許多老師直言「快樂不起來」。聯合報數位版整理出教師最想要的禮物TOP5，第一名不是放假或加薪，也不是行政減量、小班教學，這份「禮物清單」道出基層教師的共同心聲，也凸顯當前教育現場的困境。

2025-09-27 07:30