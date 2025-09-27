助花蓮師生安心學習 北市教育局馳援608萬元
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，台北市教育局表示，將投入500萬元協助花蓮災損學校加速復原，同時規劃108萬元，預計提供540名學生每人2000元生活補助金。
台北市教育局發布新聞稿表示，花蓮光復鄉馬太鞍溪因堰塞湖溢流，對當地學校帶來損害。經與花蓮縣教育處聯繫並確認需求，將投入新台幣500萬元提供受災學校購置與更新設備，讓師生儘早回到校園。
教育局表示，除了硬體設備，「台北酷課雲OnO線上教室」及「CooC+教學影音平台」將免費提供花蓮縣各級學校師生使用，可進行遠距直播教學、開設線上課程及觀看近5000部學習影片，確保學習不中斷。
此外，教育局表示，台北市政府教育局認助清寒學生基金會規劃108萬元經費，預計提供540名花蓮縣國中小學生每人2000元生活補助金，共同協助師生克服困難，穩定前行。
