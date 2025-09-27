快訊

鄭英耀致信全國教師 承諾年底前優化校事會議

中央社／ 台北27日電
教長鄭英耀。圖／本報資料照片
教長鄭英耀。圖／本報資料照片

教師節即將到來，教育團體要求改進校園濫訴、行政負擔等議題。教育部鄭英耀致信給全國教師，承諾年底前優化校事會議機制，並落實行政減量，逐年釋放正式教師員額以穩定人力。

教師節連假前，包括全國教育產業總工會（全教產）、全國教師工會總聯合會（全教總）、全國代理暨代課教師產業工會等多個教育團體接連透過陳情、記者會、新聞稿等方式發聲，呼籲政府正視濫訴等校園亂象。

教育部今天公布教育部長鄭英耀致全國教師的一封信。信中提及近年教育現場挑戰比以往更多，教育部將積極強化教師支持系統，廣徵意見優化校事會議的運作機制，年底前提出精進方案。

鄭英耀也承諾持續推動行政減量，減少訪視評鑑，並從教育部做起，建立司、處、署資料共享平台，落實公文減量，避免資料重複填報。

針對中小學人力不足及找不到代理、代課教師的問題，鄭英耀表示，會協助地方政府逐年釋放正式教師員額，提供更多正職機會以穩定人力。

鄭英耀並提及近來政策，包括首次對國教署所屬國私立高中職及國立國中小教師，發放價值新台幣1000元的敬師禮券；今年8月開始，公立中小學及幼兒園合格代理教師，可比照專任教師採計職前年資提敘薪級；明年2月起，也將調高「特教職務加給」到2800元。

信中最後，鄭英耀感謝教師的付出，並為花蓮地區受災的教職員生與國人祈福，承諾將與相關部會攜手，協助災區學校盡速復原。

